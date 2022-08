રાજસ્થાન પાલી જિલ્લાના સોજત સબડિવિઝનના બગડી ગામમાં સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકે દલિત વિદ્યાર્થીને બેરહેમીથી માર (Teacher beaten up Dalit student in Rajasthan) માર્યો હતો. વિદ્યાર્થીના શરીર પર મારના નિશાન છે. પરિવારજનો દ્વારા બાળકને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ (Student admitted to hospital) કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. પરિજનોએ આરોપી શિક્ષક વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે આરોપી શિક્ષકની ધરપકડ (police arrested accused teacher) કરી છે.

શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને ખરાબ રીતે માર માર્યો સરદારપુરાનો રહેવાસી યોગેન્દ્ર મેઘવાલ સમાજ કલ્યાણ છાત્રાલયમાં રહેતી સરકારી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, બાગરીમાં અભ્યાસ કરે છે. રોજની જેમ બુધવારે પણ તે શાળાએ ગયો હતો. આ દરમિયાન તે તેના ક્લાસના મિત્રો સાથે વાત કરી રહ્યો હતો. આના પર શાળાના શિક્ષક ભંવર સિંહ ગુસ્સે થઈ ગયા અને વિદ્યાર્થી યોગેન્દ્રને શેરડી વડે માર મારવા લાગ્યા હતા. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને ખરાબ રીતે માર માર્યો, તેના આખા શરીર પર નિશાનો છે.

શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષકને કર્યો સસ્પેન્ડ ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનો બાગડી પહોંચ્યા અને વિદ્યાર્થીને ડૉક્ટરને બતાવવાની સાથે બાગરી પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી શિક્ષક વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો. આના પર પોલીસે શિક્ષકને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. સાથે જ સીઓ હેમંત જાખડ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. સાથે જ વિદ્યાર્થિનીની બર્બરતાના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીના પરિવારજનો અને સમાજના લોકો શિક્ષક સામે કાર્યવાહીની માગ કરવા પહોંચ્યા હતા. તપાસ અધિકારી સીઓ હેમંત જાખરે જણાવ્યું હતું કે, મામલો પ્રકાશમાં આવતા જ શિક્ષકની શાંતિ ભંગ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.