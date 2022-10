ન્યૂઝ ડેસ્ક: બાળકના ભવિષ્ય માટે, બાળક જે સમાજમાં (Parental Responsibility) જીવે છે તેને લગતી કેટલીક સારી આદતોની સાથે સાથે સામાજિક શિષ્ટાચાર પણ (To teach the child social etiquette) શીખવા તમામ બાળકો માટે સમાન રીતે જરૂરી છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે, તમારા બાળકનો જીવનમાં (Good upbringing of children) સારો વિકાસ થાય અને સમાજમાં તેની સારી ઓળખ હોય તો તેને ચોક્કસ સામાજિક શિષ્ટાચાર શીખવો જે આગળ જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. અહીં આ લેખમાં, અમે તમને કેટલાક એવા સામાજિક શિષ્ટાચાર વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જે તમારે તમારા બાળકને શીખવવા જ જોઈએ. તેનાથી બાળકનો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તે સમાજ માટે સારો અને સંસ્કારી વ્યક્તિ બનશે. જે ભવિષ્યમાં દરેક તબક્કે સફળતા મેળવવા માટે હકદાર બનશે. આ રીતે તેને સમાજમાં સન્માન મળશે.

લોકોનો આદર કરવો: આજકાલ લોકો (Respect people) તેમના પડોશીઓ સાથે પહેલા કરતા ઘણા ઓછા સબંધ રાખવા લાગ્યા છે. ગામડાના લોકો હજુ પણ પડોશી જોડે સબંધ રાખે છે, પરંતુ શહેરોમાં લગભગ ઓછું જોવા મળે છે. તમારી આસપાસના લોકો સાથે આદરપૂર્વક વાત કરતી વખતે અને અન્યનો આદર કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આસપાસના લોકોનો આદર કરવો એ ખૂબ જ નમ્રતા દર્શાવે છે. સુખ-દુઃખમાં એકબીજાને સાથ આપતા શીખવો. આનાથી ઓળખની સાથે પરસ્પર સંબંધો પણ મજબૂત થાય છે.

આભાર કહેવાનું શીખવો: જ્યારે તમે (Learn to say thank you) કોઈ માટે કંઈક સારું કરો છો અને બદલામાં તે તમારો આભાર કહે છે, ત્યારે તમને ખૂબ સારું લાગે છે. એવી જ રીતે તમે કોઈની સાથે વાત કરશો તો તેને પણ ગમશે અને તે દિલથી તમારું સન્માન કરશે. તેથી, તમારી આસપાસના લોકો તમારા માટે જે પણ કરે છે, તેમને તેના માટે આભાર કહેવાનું શીખવો. માણસ નાનો હોય કે મોટો, પણ ચોક્કસ થેંક્યુ કહો. તમારા ઘરે આવતા કર્મચારીઓ જેમ કે નોકરાણી, ડ્રાઈવર, સફાઈ કામદાર વગેરેને તેમનું કોઈપણ કામ કરવા બદલ આભાર કહો. તેમને અહેસાસ કરાવો કે તમને તેમના કામ માટે ઘણું સન્માન છે. જેના કારણે તેની નજરમાં તમારું સન્માન વધુ વધશે. આટલા નાના માણસ પાસેથી આદર અને આદરનો શું ઉપયોગ છે તે ક્યારેય વિચારશો નહીં.

ડિજિટલ ઉપકરણોથી દૂર: ઘરના દરેક (Away from digital devices) સભ્ય પાસે ડિજિટલ ઉપકરણો હોય છે, તેથી જ્યારે તમારું બાળક તમારી સાથે વાત કરે, તે સમયે તમારો ફોન ન વાપરો અને બીજાને પણ એવું કરવા કહો. રાત્રિભોજન કરતી વખતે પણ ફોન પર ચિટ-ચેટિંગ કરવાનું બંધ કરો. મંદિર અને મૂવી થિયેટરમાં જતી વખતે તમારો ફોન સાયલન્ટ રાખો, જો તમને કોઈ અરજન્ટ કોલ આવે તો બહાર જઈને તેની સાથે વાત કરો. એવું નથી કે, તે અન્ય લોકોને પરેશાન કરવાનું શરૂ કરે છે. તમારા બાળકને આ મોબાઇલ ફોન શિષ્ટાચાર આ રીતે અને વધુ શીખવો. આમ કરવાથી તેનું સન્માન વધશે.

બીજાને વાત કરવા માટે સમય આપો: કેટલાક લોકો (Give others time to talk) એવા હોય છે, જેઓ જો કોઈની સાથે વાત કરવાનું શરૂ કરે છે તો તેઓ ફક્ત પોતાના માટે જ બોલવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ સામેવાળાને બોલવા દેતા નથી અથવા જ્યારે સામેની વ્યક્તિ બોલે છે, ત્યારે તેઓ વચ્ચે વચ્ચે જ વિક્ષેપ પાડવા લાગે છે. આ આદત બિલકુલ સારી નથી. સામેવાળાને આવું કરવું બિલકુલ પસંદ નથી. તેથી, બાળકો અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે, તેમને અન્ય લોકોને પણ વાત કરવા દેવાનું શીખવો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વાત કરે છે, ત્યારે તેને અટકાવશો નહીં, પરંતુ આખી વાત ધ્યાનથી સાંભળો. જો તમે કંઇક ખોટું બોલતા હોવ તો પહેલા સાંભળો અને પછી જવાબ આપો. અન્યને સાંભળવું અને તેમને તેમની વાત કહેવાની તક આપવી મહત્વપૂર્ણ છે. વાત કરવામાં ક્યારેય ધીરજ ન ગુમાવો. તેથી, તમારા બાળકને ધૈર્ય રાખવાનું શીખવો અને તેને બીજાની વાત સાંભળવાની તક આપો.