તિરુનેલવેલી (તામિલનાડુ) મસીલામણિ અને આનંદી તિરુનેલવેલીના સુદત્તમલ્લી વિસ્તારના (Daughters were married to foreign lovers in Tamil culture) વતની છે. તે છેલ્લા 30 વર્ષથી ફ્રાન્સમાં રહે છે. માસીલામાની ફ્રાન્સમાં એક ખાનગી રેસ્ટોરન્ટમાં મેનેજર તરીકે કામ કરે છે.

માતા પિતાએ તેમની દીકરીઓના લગ્ન તમિલ સંસ્કૃતિમાં કર્યા આ તમિલ કપલને ત્રણ દીકરીઓ છે. ગાયત્રી, કીર્તિકા અને નારાયણી ત્યાં છે. ત્રણેય ફ્રાન્સમાં ભણ્યા છે અને મોટા થયા છે. ત્રણેય જેઓ હાલમાં ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. હાલમાં જ તેને ફ્રાન્સના યુવકો સાથે પ્રેમ થયો હતો. જે બાદ માતા પિતાએ તેમની દીકરીઓના લગ્ન તમિલ સંસ્કૃતિમાં (Daughters were married to foreign lovers in Tamil culture) કર્યા હતા. મસીલામણિ આનંદી દંપતીને તેમની પુત્રીના પ્રેમ સામે કોઈ વાંધો નહોતો. તેઓ તેના લગ્ન તમિલ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કરાવવા માંગતા હતા. તે મુજબ તેઓ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તિરુચેન્દુર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી મંદિરમાં લગ્ન કરવા માંગતા હતા.

તિરુચેન્દુર મંદિર પરિસરમાં કર્યા લગ્ન આ પછી તેણે તેના સંબંધીઓને આ સંબંધમાં તામિલનાડુ બોલાવ્યા હતા. તેઓએ સોમવારે (15 ઓગસ્ટ) લગ્ન ગોઠવ્યા પછી. ફ્રાન્સના વતની જ્યોર્જ, રામકુમાર અને મજ્જુએ તમિલ સંસ્કૃતિ મુજબ તિરુચેન્દુર મંદિર પરિસરમાં તેમની ત્રણ પુત્રીઓના લગ્ન ખુશીથી કર્યા હતા. તમિલ વિદેશી વર મજ્જુના લગ્ન સાંસ્કૃતિક રીતે થયા હતા. પછી તે તેની લાગણીઓ શેર કરે છે. તેણે કહ્યું, અમે અમારા દેશમાં રિંગ્સ બદલવાને બદલે તમિલ સાંસ્કૃતિક રીતે લગ્ન કર્યા, જેનાથી મને એક નવો અહેસાસ મળ્યો છે.