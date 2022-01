સિવની/છિંદવાડા: વિશ્વમાં સૌથી વધુ બચ્ચાને જન્મ આપવાનો રેકોર્ડ બનાવનાર વાઘણ (tigress passes away in pench tiger reserve seoni) હવે ક્યારેય જોવા નહીં મળે. શનિવારે 16 વર્ષની ઉંમરે, T-15 કોલરવાળી વાઘણે પેંચ ટાઇગર રિઝર્વમાં અંતિમ શ્વાસ (Punch breathed his last in Tiger Reserve) લીધા. આ માહિતી મળતાં જ સંસ્થાના મેનેજમેન્ટમાં શોકનો માહોલ છે. વાઘણે સૌથી વધુ બચ્ચા આપવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ (tiger set a world record for having most children) બનાવ્યો છે.

2005માં થયો હતો જન્મ

મધ્યપ્રદેશને વાઘ રાજ્યનો (tiger state mp) દરજ્જો અપાવવામાં કોલર્ડ વાઘણની ભૂમિકા રહી છે. વાઘણનો જન્મ સપ્ટેમ્બર 2005માં થયો હતો. સૌથી પહેલા માત્ર અઢી વર્ષની ઉંમરે વાઘણે ત્રણ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો. આ પછી કોલર્ડ વાઘણે આઠ વખતમાં 29 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. વાઘણે વધુમાં વધુ પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો ( tiger gave birth to a maximum of five cubs) હતો.

દેહરાદૂનમાં મળ્યું હતું નામ

11 માર્ચ 2008ના રોજ વાઇલ્ડલાઇફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ડિયા,દેહરાદૂનના નિષ્ણાતોએ વાઘણને રેડિયો કોલર પહેરાવ્યો હતો. ત્યારથી વાઘણ કોલર વાલી તરીકે ઓળખાવા લાગી હતી. પ્રવાસીઓને પણ સૌથી વધુ દેખાતી વાઘણ પણ છે. કોલર્ડ વાઘણની માતા અને ભાઈ-બહેનો સાથે બનેલી ડોક્યૂમેંટ્રી ફિલ્મ 'ટાઈગર સ્પાય ઇન ધ જંગલ' પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.

પન્ના ટાઈગર રિઝર્વમાં નિભાવી મહત્વની ભૂમિકા

પન્ના ટાઇગર રિઝર્વમાં કોલર્ડ વાઘણ (ટી 15 વાઘના બચ્ચા) એ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. અહીં વાઘ શૂન્ય થઈ ગયા બાદ પેંચ ટાઈગર રિઝર્વમાંથી એક ટીનેજ વાઘણને ત્યાં મોકલવાની હતી. તેના માદા બચ્ચાને પન્નાને મોકલવામાં આવ્યા હતા.

વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે દમ તોડ્યો

છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી આ વાઘણ વૃદ્ધાવસ્થાથી નબળી પડી ગઈ હતી. સંસ્થાના મેનેજમેન્ટ દ્વારા તેની સારી રીતે કાળજી લેવામાં આવી હતી. તેનું અસાધારણ જીવન સખત પરિશ્રમિત વ્યક્તિઓથી તેના રક્ષણનું પ્રમાણપત્ર છે. તેને કોઈ ઈજા કે બીમારી ન હતી, માત્ર વૃદ્ધાવસ્થા કારણે મૃત્યુ પામી હતી.

કોલરવાળી વાઘણ રાણીની જેમ જીવતી હતી

રાણીની જેમ જીવી અને રાણીની જેમ અંતિમ શ્વાસ લીધો હતો. તેની અંતિમ ક્ષણોમાં પણ તે સિદ્ધાંતવાદી, આત્મવિશ્વાસ ધરાવતી હતી અને તેણીનું વર્તન જાળવી રાખ્યું હતું. શનિવારના રોજ દેહ છોડતા પહેલા તેણે સુંદર પ્રવાહની નજીક (ભુરાદત્ત નાલા પાસેના સીતાઘાટ ખાતે) એક સ્થળ પસંદ કર્યું જ્યાં ઝાકળવાળા શિયાળામાં સૂર્યાસ્ત સમયે તેણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આ દરમિયાન ચિત્તાઓનું ટોળું આવ્યું અને છેલ્લી ક્ષણે વાઘણને માન આપ્યું હતું.

વાઘણે ક્યારે બાળકોને જન્મ આપ્યો?

પ્રથમ વખત અઢી વર્ષની ઉંમરે 3 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

બીજી વખત 4 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો.

ત્રીજી વખત 5 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

ચોથી વખત વાઘણે ફરી 3 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

પાંચમી વખત 3 નર બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

છઠ્ઠી વખત 4 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

