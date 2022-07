કેરળ : કેરળમાં મંકીપોક્સ રોગનો એક શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયો(A suspected case of monkey pox disease in Kerala) છે. યુએઈથી પરત આવેલા વ્યક્તિમાં મંકીપોક્સના લક્ષણો સામે આવ્યા(UAE returnee under observation) છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રધાન વીણા જ્યોર્જનું કહેવું છે કે, ટેસ્ટના પરિણામો આવ્યા બાદ જ રોગની પુષ્ટિ થઈ શકશે. સેમ્પલ પુણેની વાઈરોલોજી ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. પરીક્ષણનું પરિણામ સાંજ સુધીમાં આવવાની અપેક્ષા છે. જે વ્યક્તિમાં રોગના લક્ષણો દેખાઈ રહ્યા છે તેમને આઈસોલેશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. જેઓ મુખ્યત્વે તેમના સંપર્કમાં હતા તેઓ પણ હાલમાં દેખરેખ હેઠળ છે. પ્રાથમિક સંપર્કોમાં આ રોગ ફેલાવાની સંભાવના છે પરંતુ ગભરાવાની જરૂર નથી.

આ પણ વાંચો - મંકીપોક્સ શું છે, જે યુરોપ અને અમેરિકામાં ફેલાઈ રહ્યો છે

નવા વાયરસનું આગમન - મંકીપોક્સ એ એક મોટો DNA વાયરસ છે. જે ઓર્થોપોક્સ વાયરસને લગતો જ રોગ છે. શીતળાના વાયરસથી વિપરીત, વેરિઓલા, જે ફક્ત મનુષ્યોને અસર કરે છે. મંકીપોક્સ વાયરસ આફ્રિકાના ભાગોમાં ઉંદરો અને અન્ય પ્રાણીઓમાં જોવા મળે છે. હાલમાં આફ્રિકાની બહાર ફેલાતા ઓછા ગંભીર વાયરસ છે. ઓર્થોપોક્સ વાઈરસ એ સ્થિર વાઈરસ છે જે વધુ પરિવર્તિત થતા નથી. જો કે, વર્તમાનમાં ફેલાવવાના કારણે, વાયરસમાં ઘણા પરિવર્તનો થયા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બે જુદા જુદા સ્ટ્રેન્સ ફેલાયા છે.

આ પણ વાંચો - મંકીપોક્સનો નામના ભયાનક રોગની દસ્તક, જાણો બિમારી વિશે