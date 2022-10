સૂર્યગ્રહણ 2022 ભારતમાં સમય: વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ થયું (Surya Grahan 2022 ) છે. આઇસલેન્ડથી બપોરે 2:29 કલાકે સૂર્યગ્રહણ શરૂ થયું છે. જો કે, આ ગ્રહણ ભારતમાં 04:29 મિનિટથી દેખાશે. સૂર્યગ્રહણનો સુતક સમયગાળો ગ્રહણના 12 કલાક પહેલા શરૂ થાય છે. જ્યોતિષમાં ગ્રહણને અશુભ ઘટનાઓમાં ગણવામાં આવે છે. આ કારણે ગ્રહણ દરમિયાન શુભ કાર્ય અને પૂજા વર્જિત માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન સૂર્યનો ભોગ બને છે, જેના કારણે સૂર્યની શુભતા ઓછી થઈ જાય છે.

સૂર્યગ્રહણનો સમય: 25 ઓક્ટોબરે સૂર્યગ્રહણ આઇસલેન્ડમાં ભારતીય સમય (Solar Eclipse 2022 Time in India) અનુસાર બપોરે 2:29 વાગ્યે શરૂ થશે અને અરબી સમુદ્રમાં સાંજે 6.20 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ભારતમાં, આ સૂર્યગ્રહણ લગભગ 4:29 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 6.09 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.

ભારતમાં આ સ્થળોએ સૂર્યગ્રહણ દેખાશે: આ આંશિક સૂર્યગ્રહણ મુખ્યત્વે યુરોપ, ઉત્તર-પૂર્વ આફ્રિકા અને પશ્ચિમ એશિયાના ભાગોમાંથી દેખાશે. ભારતમાં આ ગ્રહણ(Solar eclipse will be seen in these places in India) નવી દિલ્હી, બેંગ્લોર, કોલકાતા, ચેન્નાઈ, ઉજ્જૈન, વારાણસી, મથુરામાં જોવા મળશે, એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ સૂર્યગ્રહણ પૂર્વ ભારત સિવાય આખા ભારતમાં જોઈ શકાશે.

સૂર્યગ્રહણનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કેવી રીતે જોવું: NASA અને Timeanddate.com બંનેએ સૂર્યગ્રહણના દર્શન માટે લાઇવ સ્ટ્રીમ લિંક બહાર પાડી છે. આના દ્વારા વિશ્વભરના લોકો આ અદ્ભુત અવકાશી ઘટનાને જોઈ શકશે.આ સિવાય તમે 'રોયલ ઓબ્ઝર્વેટરી ગ્રીનવિચ'ની યુટ્યુબ ચેનલ પર પણ સૂર્યગ્રહણ લાઈવ જોઈ શકશો.

રાશિચક્ર પર સૂર્યગ્રહણની અસર: વર્ષના આ છેલ્લા સૂર્યગ્રહણની અસર વિવિધ રાશિઓ પર (Effect of Solar Eclipse on Zodiac) પડશે. મેષ, વૃષભ અને મિથુન રાશિના લોકોને સૂર્યગ્રહણની ખરાબ અસર જોવા મળશે. કર્ક રાશિના લોકો આ સમયગાળા દરમિયાન પૈસા કમાશે. કન્યા રાશિના લોકોને આ સમયગાળામાં નુકસાન થઈ શકે છે. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને ધનની ખોટ થવાની સંભાવના છે અને ધનુ રાશિના લોકોને આ સમયગાળા દરમિયાન લાભ થશે.

સૂર્ય ગ્રહણ પર શું કરવું અને ન કરવું: (Solar eclipse dos and don'ts) આ દરમિયાન વૃદ્ધો, ગર્ભવતી મહિલાઓ અને બાળકો સિવાય તમામ લોકોએ સૂવાનું, ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. આખા ગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાઓએ ખાસ કરીને એક જગ્યાએ બેસવું જોઈએ. તમે બેસીને હનુમાન ચાલીસા વગેરેનો પાઠ પણ કરી શકો છો. તેનાથી ગ્રહણની અસર તેમના પર બિનઅસરકારક રહેશે.આકાશમાં આ ખગોળીય ઘટનાને ક્યારેય નરી આંખે ન જોવી જોઈએ કારણ કે સૂર્યના કિરણો આંખોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સૂર્યગ્રહણ ટેલિસ્કોપથી પણ ન જોવું જોઈએ. આ જોવા માટે ખાસ બનાવેલા ચશ્માનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ગ્રહણના સમયગાળા દરમિયાન છરી, છરી જેવી તીક્ષ્ણ ધારવાળી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો નહીં. આ દરમિયાન ખોરાક અને પાણીનું સેવન કરવાનું પણ ટાળો.ગ્રહણ દરમિયાન સ્નાન અને પૂજા ન કરો, આ કાર્યો ગ્રહણના સમયગાળામાં શુભ માનવામાં આવતા નથી. આ દરમિયાન તમે આદિત્ય હૃદય સ્તોત્રનો પાઠ કરી શકો છો.