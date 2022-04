બેંગલુરુ: આવુ બજેટ અગાઉ ક્યારેય જોયુ ન હતુ, ગુરુવારે મોડી રાત્રે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું બજેટ (Budget of Bengaluru Municipal Corporation) બેંગલુરુ મહાનગર પાલીકાની (BBMP) વેબસાઇટ (Bengaluru Municipal Corporation website) પર અપલોડ કરવામાં આવ્યું હતું. તે લગભગ 11.30 વાગ્યે એક સોશિયલ મીડિયા જાહેરાત દ્વારા (Bengaluru Municipal Corporation budget goes viral on social media) લોકો સાથે શેર કરવામાં આવ્યું હતું.

મુખ્યપ્રધાનનો વિરોધ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોજિત મહિનાના બજેટ સત્રને કારણે બેંગલુરુ શહેર માટે બજેટની રજૂઆતમાં 20 દિવસનો વિલંબ થયો હતો. BBMP અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં રહેતા કેટલાક પ્રધાનોના ટેક્સ કલેક્શન મોડલ સામે મુખ્યપ્રધાનના વિરોધને કારણે પણ વિલંબ થયો હતો.

લક્ષ્‍યાંક નિર્ધારિત કરવા: નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે નિર્ધારિત બજેટ 2021-22માં રૂ. 9,952 કરોડની સરખામણીમાં આશરે રૂ. 10,500 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. વેલ્થ ટેક્સ કલેક્શન તરીકે રૂ. 1500 કરોડનું લઘુત્તમ લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. અંદાજે રૂ. 6000 કરોડના મહેસૂલ ઉત્પાદનનો લક્ષ્‍યાંક નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે.

સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓ પર 36% ખર્ચ:અધિકારીએ કહ્યું કે, આ વખતે સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓ પર ખર્ચ કરવાનો લક્ષ્યાંક કુલ બજેટના 36 ટકા કરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.વોર્ડના વિકાસ માટે વેરા વસૂલાત અને રકમનો ઉપયોગ વોર્ડ મુજબ વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. BBMP અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ બેંગલુરુના બહારના ભાગોમાં આંતરિક વોર્ડ અને વોર્ડ માટેના ભંડોળના ઉપયોગના આધારે બજેટનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે.

BBMP ટેક્સને વીજળી બિલ સાથે જોડવું: કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, મિલકત વેરા વસૂલાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ વખત, BBMP એ BESCOM બિલ ધરાવતા મોટા મકાનોની ઓળખ કરીને મિલકત વેરા વસૂલાતને વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેઓ તેમનો પ્રોપર્ટી ટેક્સ ભરતા હોય અને પ્રોપર્ટીનો અયોગ્ય ઉપયોગ દર્શાવતા હોય (દા.ત. તે રહેણાંક છે પરંતુ તેનો કોમર્શિયલ હેતુ માટે ઉપયોગ કરે છે) માટે દંડ પણ વસૂલવામાં આવે છે.

દિવસના અંતે અંતિમ સ્વરૂપ: BBMP એડમિનિસ્ટ્રેટર રાકેશ સિંઘે જણાવ્યું હતું કે, બજેટ મોડું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કારણ કે તે ખૂબ જ વિગતવાર ચર્ચાઓ અને ક્રિયાઓ પછી દિવસના અંતે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. નાણાકીય વર્ષનો અંત હોવાથી કામમાં વધુ વિલંબ થઈ શકે તેમ ન હતો.

જાહેર આરોગ્ય તબીબી શ્રેણી સુધારાઓ: રાકેશ સિંઘે જણાવ્યું હતું કે રોગચાળાને પગલે, રાજ્ય સરકાર અને BBMP એ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં જાહેર આરોગ્ય તબીબી શ્રેણીમાં સુધારો કરવા માટે ખર્ચવામાં આવનાર રકમમાં વધારો કર્યો છે. અપલોડ કરવામાં વિલંબ અને મધ્યરાત્રિના બજેટ નિષ્ણાતો અને નાગરિકો દ્વારા કોર્પોરેશનની ટીકા કરવામાં આવી હતી, અને કહ્યું હતું કે આ એક કૃત્ય છે જે લોકોની નજરમાં નથી અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનું અને પારદર્શક નથી. નિષ્કર્ષ: