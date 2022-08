નવી દિલ્હી બિલકિસ બાનો કેસના દોષિતોની મુક્તિ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી (Bilkis Bano case heard in Supreme Court). ચીફ જસ્ટિસ એનવી રમના, જસ્ટિસ અજય રસ્તોગી અને વિક્રમ નાથની બેન્ચે આ મામલે સુનાવણી કરી હતી (Bilkis Bano Case in CJ NV Ramana Discuss). ખંડપીઠે સુનાવણી કરતાં કેન્દ્ર અને ગુજરાત સરકારને નોટિસ મોકલી છે (SC issues notice to Gujarat govt Bilkis Bano case). હવે આ કેસની આગામી સુનાવણી બે અઠવાડિયા પછી હાથ ધરવામાં આવશે. સામાજિક કાર્યકર્તા સુભાશિની અલી, રોકપી વર્મા અને પત્રકાર રેવતી લાલે આ કેસમાં 11 દોષિતોને મુક્ત કરવાના ગુજરાત સરકારના આદેશને રદ કરવાની માંગ કરી છે.

11 દોષિતો નિર્દોષ છૂટ્યા આ 11 દોષિતો બિલ્કીસ બાનો પર સામૂહિક બળાત્કાર અને તેના પરિવારના 7 સભ્યોની હત્યાના કેસમાં 15 વર્ષથી જેલમાં હતા, પરંતુ ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવેલી મુક્તિની નીતિ મુજબ 15 ઓગસ્ટના રોજ દોષિતોને મુક્ત કર્યા હતા. ગુજરાત સરકાર દ્વારા 11 દોષિતોને મુક્ત કર્યા પછી, બિલકિસ બાનોએ કહ્યું, "15 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ જે બન્યું, તેણે મને 20 વર્ષ પહેલા થયેલા અકસ્માતની યાદ અપાવી. જ્યારથી મેં સાંભળ્યું છે કે મારા પરિવાર અને મારા જીવનને બરબાદ કરનારા 11 ગુનેગારોની સજા માફ કરવામાં આવી છે. હું આનાથી ખૂબ જ દુઃખી છું. તેઓએ મારી ત્રણ વર્ષની પુત્રીને પણ મારી પાસેથી છીનવી લીધી, મારા પરિવારને મારી પાસેથી છીનવી લીધો અને આજે તેમને માફ કરવામાં આવ્યા છે. હું આશ્ચર્યચકીત થઇ ગયો.

શું છે મામલો ગુજરાતના રમખાણો દરમિયાન દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના રણધિકપુર ગામમાં એક ટોળું બિલ્કીસ બાનોના ઘરમાં ઘુસી ગયું હતું. આ દરમિયાન તેના પરિવારના 7 લોકોએ ગર્ભવતી બિલકિસ બાનો પર સામૂહિક બળાત્કાર કરીને હત્યા કરી હતી. 2008 માં, મુંબઈની વિશેષ સીબીઆઈ કોર્ટે 21 જાન્યુઆરી, 2008ના સામૂહિક બળાત્કાર અને તેના પરિવારના સભ્યોની હત્યા માટે બિલકિસ બાનોને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. બાદમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે તેમની સજાને યથાવત રાખી હતી. 15 વર્ષથી વધુ જેલમાં રહ્યા બાદ, આમાંના એક દોષિત રાધેશ્યામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં માફી માટે અપીલ કરી હતી અને કોર્ટે ગુજરાત સરકારને આ મામલે નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ ગુજરાત સરકારે એક સમિતિની રચના કરી હતી જેણે તમામ 11 દોષિતોની સજા માફ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.