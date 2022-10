ન્યુઝ ડેસ્ક: કેરળમાં માનવ બલિદાનનો મામલો (Human Sacrifice In Kerla) હજુ ઠંડો પડ્યો નથી કે હવે બંગાળ અને ગુજરાતમાં (Human sacrifice case in West Bengal And Gujarat) મેલીવિદ્યાના કારણે બે યુવતીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળના માલદા જિલ્લામાંથી આઠ વર્ષની બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. માસૂમનું ગળું ચીરી નાખ્યું હતું અને કપાળે ચંદન અને રસી લગાવી હતી, ત્યારે આવો જ એક કિસ્સો ગુજરાતમાં સામે આવ્યો છે. સોમનાથ જિલ્લામાં આત્માનો વાસ અને અંધશ્રદ્ધામાં સગા પિતા અને કાકાએ પોતાની જ સગીર દીકરીની બલિ ચઢાવી દીધી હોવાનો આરોપ છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ધારા ગીર ગામમાં બનેલી આ ઘટનાથી સૌ કોઈ ચોંકી ગયા છે.

બંગાળમાં 8 વર્ષની બાળકીની બલિ: બંગાળના માલદા જિલ્લાના એક ગામમાં બુધવારે મોડી રાત્રે 8 વર્ષની બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, બાળકીનું બલિદાન (Human Sacrifice In West Bengal) આપવામાં આવ્યું હતું. તેનું ગળું ચીરી નાખ્યું હતું, કપાળ પર પૂજાના નિશાન હતા. આરોપી બિક્રમ ભગત પર કેટલીક પૂજા પાઠમાં બાળકીનો બલિ ચઢાવવાનો આરોપ છે. ગ્રામજનોએ આરોપીને પકડીને માર માર્યો હતો. જો કે, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તેને હોસ્પિટલ લઈ ગઈ હતી.

ગુજરાતના અંધશ્રદ્ધાળુ વેપારીએ દીકરીની જ બલિ ચઢાવી: ગુજરાતના ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના ધવા ગામમાં એક ભયાનક કિસ્સો (Human Sacrifice In Gujarat) પ્રકાશમાં આવ્યો છે જ્યાં એક 14 વર્ષની છોકરીને તેના વેપારી પિતા અને કાકા દ્વારા નિર્દયતાથી મારવામાં આવી હતી. ગીર સોમનાથ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, પરિવારે 3 ઓક્ટોબરે નવરાત્રિ દરમિયાન પૈસાના લોભ અને અંધશ્રદ્ધામાં તેમની પુત્રીનું બલિદાન આપ્યું હતું. ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે, પરિવારે દીકરીનું બલિદાન આપ્યું કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે તેનાથી પરિવારમાં સમૃદ્ધિ આવશે અને બાળકનો પુનર્જન્મ થશે.

ખેતરમાં જ છોકરીના અગ્નિસંસ્કાર

ખેતરમાં જ છોકરીના અગ્નિસંસ્કાર: પરિવારના થોડા સભ્યોની હાજરીમાં ખેતરમાં જ છોકરીના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે કેટલાક ગ્રામજનોમાં શંકા વધી હતી. જેમણે પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસ અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીની ટીમે આ કેસમાં પુરાવા એકત્ર કર્યા છે. આરોપ છે કે, પરિવારના સભ્યોએ પુત્રીને 2 કલાક સુધી આગ પાસે ઉભી રાખવા દબાણ કર્યું. આ પહેલા પણ તેને ઘણી ટોર્ચર કરવામાં આવી હતી. કિશોરીનું મૃત્યુ ગંભીર બીમારીથી થયું હોવાની અફવા ફેલાવી પિતા ભાવેશ અને કાકા દિલીપ અકબરી એ 1 ઓક્ટોબર 2022થી લઈને એક અઠવાડિયા સુધી કિશોરીને ખૂબ માનસિક યાતનાઓ આપી હતી. જે કિશોરીનું શરીર સહન ન કરી શકતા તેનું મૃત્યુ થયું હતું. સમગ્ર મામલા પર ઢાંકપિછોડો કરવા માટે મૃતક યુવતીના પિતા ભાવેશ અને કાકા દિલીપ અકબરી સાથે પરિવારના કેટલાક સભ્યોએ કિશોરીનું મૃત્યુ કોઈ ભેદી અને ગંભીર ચેપ ધરાવતી બીમારીથી થયું હોવાની અફવાઓ ફેલાવીને રાત્રિના બે વાગ્યા બાદ ગામના સ્મશાનમાં અંતિમ વિધિ કરી નાખી હતી.

યુવતીમાં કોઈ રાક્ષસી શક્તિનો વાસ હોવાની શંકા

યુવતીમાં કોઈ રાક્ષસી શક્તિનો વાસ હોવાની શંકા: કિશોરીના મૃત્યુ પાછળ ધાર્મિક અંધશ્રદ્ધા અને વળગાડ (Girl died due to religious superstition) હોવાની પોલીસને મળેલી હકીકત બાદ યુવતીમાં કોઈ રાક્ષસી શક્તિનો વાસ હોવાની શંકાને (Suspected of being possessed by demonic power) આધારે પિતા ભાવેશ અકબરી અને કાકા દિલીપ અકબરી એ જણાવ્યું હતું કે, કિશોરીના શરીરમાંથી વળગાડ દૂર (Mental torture by exorcism from girl body) થાય, તે માટે તેને સાત દિવસ સુધી માનસિક યાતનાઓ આપી હતી. આ યાતના સહન ન કરી શકતા તેનુ અકાળે મૃત્યુ થયું હતું. પોલીસે મૃતક યુવતીના પિતા ભાવેશ અકબરી અને કાકા દિલીપ અકબરી સાથે અન્ય કેટલાક લોકોને અટક કરીને આકરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે.

ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ: આ સમગ્ર ઘટના નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન ઘટી હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ તો પોલીસ તપાસમાં કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ ન રહી જાય તે માટે ચોકસાઈ પૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. ઘરથી લઈને સ્મશાન સુધીના તમામ વિસ્તારોમાંથી સર્ચ કરીને સાંયોગિક પુરાવાઓ એકઠા કરી રહી છે. જે ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલ્યા બાદ સમગ્ર ઘટનામાં કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ પોલીસ દ્વારા હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

બે વ્યક્તિની શંકાસ્પદ સંડોવણી હોઈ શકે: ધાવા ગીરમા કિશોરીના મૃત્યુ મામલે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિહ જાડેજાએ માહિતી આપી હતી કે, સમગ્ર મામલામાં મૃતક કિશોરીના નાના ફરિયાદી બનતા પોલીસે કિશોરીના પિતા ભાવેશ અકબરી મુખ્ય આરોપી અને દિલીપ અકબરી પર મદદગારી માટે બન્નેની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વધુમાં સમગ્ર મામલામાં સુરત અને અમદાવાદના મળીને બે વ્યક્તિની શંકાસ્પદ સંડોવણી હોઈ શકે છે. તેને લઈને પણ પોલીસે આ બન્ને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને રાઉન્ડ અપ કરવા માટે સુરત અને અમદાવાદ ટીમ મોકલી આપી છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અકસ્માત ગણાતો ધાવા ગીરનો આ કિસ્સો આજે ઇરાદાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી છે. તેના નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો છે.

તાંત્રિકો દ્વારા અહીં તાંત્રિક વિધિ: જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (Somnath District Superintendent of Police) મનોહરસિંહ જાડેજા એ માધ્યમોને સમગ્ર મામલા અંગે વિગતો આપવા જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલામાં બહારના કોઈ વ્યક્તિ કે તાંત્રિકો દ્વારા અહીં તાંત્રિક વિધિ કરવામાં આવી છે. તેના કોઈ પણ પ્રકારના પુરાવાઓ ઘટના સ્થળ પરથી કે ટેલીફોનના માધ્યમથી મળ્યા નથી. આરોપી ભાવેશ અકબરીના ઘરમાં માતાજીનું સ્થાપન અને અહીં કેટલીક તાંત્રિક વિધિ કરી શકવા માટેના પદાર્થો મળી આવ્યા છે. જેનો કબજો પણ પોલીસે કરીને વધુ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા મૃતક કિશોરીનો પિતા ભાવેશ અકબરી હજુ સુધી પોલીસ તપાસમાં યોગ્ય સહકાર આપતો નથી. જેને ધ્યાને લઈને ગિરસોમનાથ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાના સાત જેટલા પ્રત્યક્ષદર્શી વ્યક્તિઓની પૂછપરછ પણ હાથ ધરી છે. કિશોરીની માતા ઘટના સમયે સુરત હોવાની વિગતો પણ પોલીસ માધ્યમોને આપી છે. મૃતક કિશોરીની માતા પણ સમગ્ર મામલાને લઈને કશું કહેવા તૈયાર નહીં હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. સમગ્ર ઘટનામાં તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની દિશામાં પોલીસ કામ કરી રહી છે અને સમગ્ર મામલામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ આરોપી છે કે નહીં, તેને લઈને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

કેરળમાં બલિ બાદ મૃતદેહને પણ ખાધો: અગાઉ કેરળમાં આ દંપતીએ માત્ર બે મહિલાઓની ગળું કાપીને હત્યા કરી ન હતી પરંતુ માંસ રાંધ્યા બાદ તેમના મૃતદેહને પણ ખાધો હતો. કાળા જાદુના કૃત્યમાં, ત્રણેય આરોપીઓએ મૃતકોનું લોહી દિવાલો અને ફ્લોર પર છાંટ્યું. પોલીસે કહ્યું કે મૃતક મહિલાઓ સાથે જે નિર્દયતા થઈ તે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી. આરોપીઓની કરતૂતથી સમગ્ર વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. આરોપીઓ યુવાન હોવાની આડમાં મૃતકનું માંસ પણ ખાતા હતા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે એક મૃતદેહના 56 ટુકડા કરવામાં આવ્યા હતા.

માનવ બલિદાન : મોહમ્મદ શફીની જોડણી હેઠળના દંપતિએ પોતાને તાંત્રિક તરીકે દર્શાવતા બે મહિલાઓના શરીરના ભાગને કાપી નાખ્યા, તેમને રાંધ્યા અને ખાધા. દંપતીએ ખુલાસો કર્યો કે તેમને શફી દ્વારા આમ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. કારણ કે, તે તેમને સારું સ્વાસ્થ્ય અને લાંબુ આયુષ્ય આપશે. પોલીસેએ (Police Pathanamthitta Kerala) પણ ખુલાસો કર્યો છે કે, શિરચ્છેદ કરતા પહેલા બંને મહિલાઓ મધ્યયુગીન આદિમવાદના સંપર્કમાં આવી હતી. જ્યાં લોહી એકત્ર કરવા માટે તેમના અંગત ભાગોમાં તીક્ષ્ણ ચીજવસ્તુઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પછી અંધશ્રદ્ધા સાથે આખા ઘરમાં લોહી છાંટવામાં આવ્યું હતું કે, આનાથી આર્થિક સમૃદ્ધિ આવશે.

તાંત્રિક તરીકે ઓળખ આપી: આ ભયાનક ઘટના ત્યારે સામે આવી જ્યારે તિરુવલ્લાના વતની બગાવલ સિંગ તરીકે ઓળખાતા દંપતી તેની પત્ની લૈલા અને એક સહયોગી મોહમ્મદ શફીની મંગળવારે પોલીસે ધરપકડ કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, શફીએ તાંત્રિક તરીકે ઓળખ આપી હતી, રશીદે દંપતીને ખાતરી આપી હતી કે, માનવ બલિદાન જ તેમના પરિવારમાં આર્થિક સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. "અમારી પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, જે બન્યું તે ધાર્મિક માનવ બલિદાન હતું. વધુ તપાસની જરૂર છે. આને લગતા વધુ એક કેસની શક્યતા છે. પ્રારંભિક સમજણ એ છે કે, આરોપીઓએ આ મહિલાઓને લલચાવી હતી અને તેમને લેવા માટે કેટલીક ઓફરો આપીને છેતર્યા હતા. આરોપીઓના કબૂલાતના નિવેદનોના આધારે તપાસ આગળ વધી રહી છે. આ વાત કોચી શહેરના પોલીસ કમિશનર (Commissioner of Police Kochi City) સીએચ નાગરાજુએ જણાવી હતી. પદ્મમના પુત્રએ કડવાંથરા પોલીસમાં (Kadwanthara Police) ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે આ કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે મહિલાનું છેલ્લું મોબાઈલ ટાવર લોકેશન તિરુવલ્લામાં ટ્રેસ કર્યું અને પછીની તપાસમાં શફીને શૂન્ય કરી. કોચીમાંથી મહિલા ગુમ થઈ તે પહેલા પોલીસને શફીના પદ્મમ સાથે જતા સીસીટીવી વિઝ્યુઅલ પણ મળ્યા હતા.