મુંબઈ: સુનીલ ગાવસ્કર રમૂજી શબ્દો સાથે ક્રિકેટના આતુર (IPL 2022) વિશ્લેષક તરીકે જાણીતા છે. તેણે મજાકમાં અંગ્રેજી કોમેન્ટેટર એલન વિલ્કિન્સને તેના પ્રભાવનો ઉપયોગ કરવા અને 'કોહીનૂર' હીરા પરત મેળવવા કહ્યું. રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ (Sunil Gavaskar On Kohinoor) સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચમાં બ્રેક દરમિયાન ગાવસ્કર અને વિલ્કિન્સ કોમેન્ટ્રી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ટીવી સ્ક્રીન પર મુંબઈની સુંદર મરીન ડ્રાઈવ (Talk about kohinoor during ipl) દેખાઈ રહી હતી.

કોહિનૂર હીરાની રાહ : વિલ્કિન્સે ગાવસ્કરને મરીન ડ્રાઈવની પ્રાકૃતિક સુંદરતાનું વર્ણન કરવા વિનંતી કરી અને ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને સુંદરતાની પ્રશંસા કરી. રાનીના હાર સાથે મરીન ડ્રાઈવની સરખામણી કરતા ગાવસ્કરે વિલ્કિન્સને કહ્યું, “અમે હજુ પણ કોહીનૂર હીરાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ.

અમૂલ્ય હીરાના સંદર્ભમાં: વાક્ય સમજીને બંને વિવેચકો હસવા લાગ્યા. જ્યારે ગાવસ્કર વિલ્કિન્સને પૂછતા રહ્યા કે, શું તેમનો બ્રિટિશ સરકાર પર કોઈ ખાસ પ્રભાવ છે, તેથી તેઓ કોહીનૂર ભારતને પરત કરવાની વિનંતી કરી શકે છે. ગાવસ્કરના અમૂલ્ય હીરાના સંદર્ભમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોએ સોશિયલ મીડિયા પર તેના વિશે વાત કરી.

મરીન ડ્રાઈવને ક્વીનનો નેકલેસ: એક યુઝરે લખ્યું, ગાવસ્કરે એલન વિલ્કિન્સને અંગ્રેજોને કોહીનૂર લઈ જવા વિશે કહ્યું હતું, જ્યારે મરીન ડ્રાઈવને ક્વીનનો નેકલેસ ઈઝ ગોલ્ડ કહેવાય છે! અન્ય એક યુઝરે ટ્વિટર પર લખ્યું, ઓહ માય ગોડ! સુનીલ ગાવસ્કરે કર્યું. તેણે એલન વિલ્કિન્સને ભારત માટે કોહીનૂર સુરક્ષિત કરવા માટે રાજવીઓ સુધી તેના પ્રભાવની આસપાસ ફરવા કહ્યું.