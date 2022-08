નવી દિલ્હી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદીય બોર્ડમાં બુધવારે મોટા ફેરફારો થયા બાદ અલગ-અલગ પ્રકારના સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. નીતિન ગડકરી અને શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને સંસદીય બોર્ડમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા (Gadkari remove from BJP Parliamentary Board) છે. હવે ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્વિટ કરીને ભાજપની જૂની પરંપરાને યાદ અપાવી છે, જ્યારે પાર્ટીમાં સભ્યોની પસંદગી ચૂંટણીના આધારે કરવામાં આવતી હતી. એક યુઝરના જવાબમાં તેણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે, હવે પાર્ટીની અંદર લોકશાહી ખતમ થઈ ગઈ છે. Subramanian Swamy Attack On BJP

ભાજપમાં ક્યાંય ચૂંટણી નથી સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્વિટ કરીને લખ્યું કે, શરૂઆતના દિવસોમાં જનતા પાર્ટી જે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, પહેલા અમારી પાર્ટી હતી, સંસદીય દળની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી, જેના દ્વારા પદાધિકારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પાર્ટીના બંધારણ મુજબ આવું કરવું જરૂરી હતું, પરંતુ આજે ભાજપમાં ક્યાંય ચૂંટણી નથી. (There Are No Elections In BJP) દરેક પદ માટે પસંદગી નોમિનેશનના આધારે કરવામાં આવે છે અને આ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પરવાનગી લેવી પડે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે એક યુઝરે ટ્વીટ કરીને પૂછ્યું કે, પાર્ટીમાં લોકશાહી નથી, તો આવી સ્થિતિમાં તેઓ દેશમાં લોકશાહી કેવી રીતે બચાવશે. તેના જવાબમાં સ્વામીએ લખ્યું કે, હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, બીજેપીનું સંસદીય બોર્ડ પાર્ટીના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લે છે, તેથી તેનું મહત્વ ઘણું વધારે છે. આવી સ્થિતિમાં શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને નીતિન ગડકરીની બાદબાકી ચોંકાવનારી છે. bjp Party Constitution, CM Shivraj Singh remove from parliamentary board

2 મેમ્બરને બોર્ડમાંથી હાંકી કાઢ્યા નોંધપાત્ર રીતે, ભાજપે તેના સંસદીય બોર્ડ અને કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની જાહેરાત કરી છે. મધ્યપ્રદેશના સીએમ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરીને સંસદીય બોર્ડમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા છે. જેપી નડ્ડા આ સંસદીય બોર્ડ અને ભાજપની ચૂંટણી સમિતિના અધ્યક્ષ રહેશે. સર્બાનંદ સોનોવાલ અને બીએસ યેદિયુરપ્પાને ભાજપ બોર્ડમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, સંસદીય બોર્ડ ભાજપની સૌથી શક્તિશાળી સંસ્થા છે. પાર્ટીના તમામ મોટા નિર્ણયો આ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસને સંસદીય બોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું નથી, પરંતુ તેમને અન્ય શક્તિશાળી સંસ્થા ચૂંટણી સમિતિના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમના સિવાય વન પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને રાજસ્થાનના વતની ઓમ માથુરને પણ આ ચૂંટણી સમિતિમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. parliamentary board meeting