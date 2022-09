સીતાપુર-ઉત્તર પ્રદેશઃ ઉત્તર પ્રદેશના જહાંગીરાબાદના સદરપુર કોતવાલી (Sadarpur of Hangirabad in Sitapur ) પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની (Sadarpur Kotwali Police Station) આદર્શ રામસ્વરૂપ ઈન્ટર કોલેજમાં એક દમદાર વિદ્યાર્થીએ પ્રિન્સિપાલ પર ગોળીબાર કર્યો. આજે (શનિવારે) સવારે 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી કોલેજની વિદ્યાર્થીનીએ પ્રિન્સિપાલને ગોળી (Student firing on principal) મારીને લોહીલુહાણ કરી દીધું હતું. આ ઘટના બાદ હુમલો કરનાર વિદ્યાર્થી હથિયાર સાથે સ્થળ પરથી નાસી ગયો હતો. ગોળીબારના અવાજથી શાળામાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.આ ઘટનાની જાણ થતાં પહોંચેલા સંબંધીઓ પ્રિન્સિપાલને બિસ્વાન સીએસસી લઈ ગયા, જ્યાં ગંભીર હાલતને કારણે પ્રિન્સિપાલને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા.

ધોરણ 12ના બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, સદરપુરના જહાંગીરાબાદ શહેરમાં આદર્શ રામસ્વરૂપ વિદ્યાલય ઇન્ટર કોલેજમાં શુક્રવારે ધોરણ 12ના બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. જેમાં એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીને માર માર્યો હતો. આ અંગે પ્રિન્સિપાલે વિદ્યાર્થીને ઠપકો આપ્યો હતો. જેના કારણે ગુસ્સે ભરાયેલા વિદ્યાર્થી શનિવારે શાળાએ પહોંચ્યા હતા. તે સમયે આચાર્ય રામસિંહ વર્મા રહેવાસી દાનપુરવા મજરા જહાંગીરાબાદ વિદ્યાલયમાં નિર્માણાધીન બિલ્ડીંગનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીએ રામ સિંહ પર 315 બોરની પિસ્તોલથી ગોળીબાર કર્યો (Principal pelted with bullets) હતો. આ દરમિયાન પ્રિન્સિપાલ રામ સિંહ વર્મા ઓફિસ તરફ દોડ્યા, ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી દોડ્યો અને ફરી ફાયરિંગ (Firing on principal in Sitapur ) કર્યું હતું. ગોળી આચાર્યને માથામાં વાગી હતી અને તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.

પ્રિન્સિપાલની હાલત નાજુક વિદ્યાર્થી ત્યાં અટક્યો નહીં. તેણે પ્રિન્સિપાલના પેટ અને કમરની વચ્ચે ફરી ગોળી મારી હતી. તક મળતાં જ હથિયાર લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો. ફાયરિંગની જાણ થતાં સદરપુર પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. તે જ સમયે, ઘટનાની જાણ થતાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા સંબંધીઓ ગંભીર (sitapur principal condition critica) હાલતમાં રામ સિંહને ખાનગી વાહનમાં બિસ્વાન CSC લઈ ગયા હતા. તેની હાલત નાજુક હોવાથી તેને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં ફેરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી.