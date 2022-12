રાજસ્થાન: જયપુર પાટનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા(Stray dog bite girl in Jaipur) છે. આવી જ એક ઘટના રવિવારે સામે આવી હતી. શાહપુરાના ખોરાલાદખાની ગામમાં 5 વર્ષની માસૂમ બાળકીને રસ્તા પરના શ્વાનએ ધક્કો માર્યો હતો અને તેને ઘણી જગ્યાએ દાંત અને નખથી ખંજવાળ્યા હતા (girl felt difficulty in breathing after dog bite). જેના કારણે બાળકના ફેફસામાં કાણું પડી ગયું (hole in lung after dog bite) હતું. હાલમાં જેકે લોન હોસ્પિટલમાં બાળકીની સારવાર ચાલી રહી છે.

બાળકના ફેફસામાં કાણું પડી ગયું: જેકે લોન હોસ્પિટલના એડિશનલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. મનીષ શર્માએ જણાવ્યું કે આ કેસ એસએમએસ હોસ્પિટલમાંથી રેફર કરાયા બાદ આવ્યો હતો. જેમાં યુવતીની છાતીના વિસ્તારમાં શ્વાનના એકથી વધુ કરડવાના નિશાન છે. તેમનામાં ઊંડા ડંખ પણ હતા. જેના કારણે ફેફસામાં કાણું પડી ગયું હતું. ફેફસાના છિદ્રમાંથી હવા નીકળી રહી હતી. જેના કારણે બાળકને ન્યુમોથોરેક્સ નામનો રોગ થયો છે. આમાં, ફેફસાંને આવરી લેતું સ્તર પ્લ્યુરામાં હવાથી ભરેલું હોય છે. જે દબાણ સાથે ફેફસાંને તૂટી પડવાનું શરૂ કરે છે.

બાળકની સ્થિતિ સમજીને છાતીની નળી યથાવત: તેમણે જણાવ્યું કે બાળકીની સારવાર ડૉક્ટર અરવિંદ શુક્લાના યુનિટમાં થઈ રહી છે. બાળકની સ્થિતિ સમજીને છાતીની નળી યથાવત રાખવામાં આવી છે. આ સિવાય જ્યાંથી હવા નીકળી રહી હતી તે જગ્યાઓને સીલ કરી દેવામાં આવી છે. હવે એન્ટિબાયોટિક્સ, આરામ અને ફિઝિયોથેરાપી લીક થવાનું બંધ કરશે. બાળક હાલમાં હેમોડાયનેમિકલી સ્ટેબલ છે. બાળક કેટલા દિવસમાં સાજો થઈ જશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે બાળકોમાં સારી હીલિંગ ક્ષમતા હોય છે, તેથી આવી ઇજાઓ જલ્દીથી સાજા થઈ શકે છે.

કુતરા કરડવાથી છોકરીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ: તમને જણાવી દઈએ કે સર્જરી પહેલા સુધી માસૂમ બાળકીને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ થઈ રહી હતી (કુતરા કરડવાથી છોકરીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હતી). જોકે સર્જરી બાદ બાળકી શ્વાસ લેવામાં સક્ષમ છે. તે જ સમયે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે છોકરી પર હુમલો કરનાર શેરી શ્વાનએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 10 થી વધુ લોકો પર હુમલો કર્યો છે. સ્થાનિક લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.