પ્રયાગરાજ: અમે આ મિત્રતા તોડીશું નહીં, અમે અમારા શ્વાસ તોડીશું પણ સાથ નહીં છોડીએ. તમે આ ગીત સાંભળ્યું જ હશે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય આવી મિત્રતાને સાચી બનતી જોઈ છે? જો નહીં તો સંગમ શહેરમાં પણ કંઈક આવું જ બન્યું (Story of two friends in Prayagraj) છે. હા, અહીં બે મિત્રોએ અંત સુધી એકબીજાનો સાથ ન છોડ્યો. એવું કહેવાય છે કે, થરવાઈના તિતિમપુર ગામના રહેવાસી મસૂરાદીન યાદવ અને રામ કૃપાલ યાદવ ગાઢ મિત્રો હતા. મસૂરદ્દીનનું ગુરુવારે નિધન થયું હતું, મિત્ર રામ કૃપાલને આ વાતની જાણ થતાં જ તે સીધો મસૂરાઉદ્દીનના ઘરે ગયો અને પોતાના મિત્રનો મૃત ચહેરો જોઈને રડતા રડતા ભગવાનને દુનિયામાંથી ઉપાડવા કહ્યું. આટલું કહેતાં જ રામકૃપાલનો શ્વાસ પણ થંભી (two friends died together in prayagraj) ગયો, ત્યાં હાજર લોકો કંઈક સમજી શકે ત્યાં સુધીમાં રામકૃપાલે દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું હતું.

બાળપણથી જ હતા ગાઢ મિત્રો: પ્રયાગરાજના થરવાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના તિતિમપુર ગામના અલગ-અલગ ઘરોમાં રહેતા રામ કૃપાલ અને મસૂરદીન બાળપણથી જ ગાઢ મિત્રો બની ગયા હતા. બંને આખો દિવસ સાથે વિતાવતા. સૂવા માટે જ તેમના ઘરે જતા હતા, જ્યાં અમે બાળપણમાં સાથે રમતા હતા. તે જ સમયે, તેઓ તેમની યુવાનીમાં સાથે કામ કરતા હતા. વૃદ્ધાવસ્થામાં બંને એક સાથે મંદિરો અને તીર્થસ્થાનોમાં દર્શન અને પૂજા માટે જતા હતા. રામ કૃપાલ અને મસુરાદીને તેમના જીવનના 70 વર્ષ આ રીતે સાથે વિતાવ્યા હતા. ઉંમરના છેલ્લા તબક્કામાં બંને મિત્રો સાથે મરવાની વાતો (two friends died together in Prayagraj) કરતા.

મિત્રના મૃતદેહને જોઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી: અહીં, મસૂરાદીનની તબિયત થોડા દિવસોથી ખરાબ ચાલી રહી હતી. જેના કારણે રામ કૃપાલ દરરોજ તેના મિત્રના ઘરે તેની હાલત પૂછવા માટે આવતો હતો. ગુરુવારે દિવસ દરમિયાન મસૂરદ્દીનનું અવસાન થયું (two friends died together in Prayagraj) હતું. પરંતુ પરિવારના સભ્યોએ તરત જ આ વિશે જાણ કરી ન હતી જેથી રામ કૃપાલને આઘાત લાગ્યો ન હતો. જ્યારે રામ તેના મિત્રને મળવા કૃપાલના ઘરે પહોંચ્યો હતો. પરંતુ રામ કૃપાલને જાણ થતાં જ મિત્રનું મૃત્યુ થયું છે. તે વિચલિત થઈ ગયો અને સીધો મિત્રના શરીર પાસે ગયો. જ્યાં રામે કૃપાલનો ચહેરો જોયો અને તેના મૃતદેહને ગળે લગાડ્યો. આ પછી રામ કૃપાલે બૂમ પાડી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે તે તેને આ દુનિયામાંથી તેના મિત્ર સાથે લઈ જાય. થોડીવાર પછી રામ કૃપાલનો શ્વાસ પણ થંભી ગયો. જે બાદ આ માહિતી રામ કૃપાલના ઘરે પહોંચી હતી. જેથી પરિવારમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી.