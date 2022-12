કેરળ: ભારતમાં દરિયાકાંઠાના લોકો માટે માછીમારી એ આજીવિકાનું સાધન છે. જ્યારે તેઓ માછલી પકડવાની તેમની પરંપરાગત પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખે છે, ત્યારે કોલ્લમના કુરીપુઝાના યુવક શિબુ જોસેફે માછલી પકડવાની નવી, સાહસિક ટેકનિક અપનાવી(He dives deep inside the ocean in search for fish) છે. શિબુ સમુદ્ર કે સરોવરના ખાડામાં ઊંડા ઉતરે છે અને ભાલાની બંદૂકનો ઉપયોગ કરીને માછલી પકડે છે. ડાઇવિંગમાં નિષ્ણાત, ઊંડાણથી શિબુને હંમેશા આકર્ષિત કર્યા અને ડાઇવિંગ પ્રત્યેના તેના જુસ્સાએ તેને માછલી પકડવાની આ નવી પદ્ધતિ અપનાવી (Kerala man who hunts for fish by diving under sea )હતી.

માછલી પકડવાની આ નવી પદ્ધતિ અપનાવી: તે હવે એક જુસ્સો છે અને તેના માટે આવકનો સ્ત્રોત પણ છે. "મને ભાલાની બંદૂક વડે ડાઇવિંગ અને માછલી પકડવાની મજા આવે છે. જો કે, હું લોકોને અનુકરણ ન કરવા વિનંતી કરું છું કારણ કે આ પદ્ધતિને ઉચ્ચ સ્તરની તાલીમ અને કુશળતાની જરૂર છે. તે ઉમેરે છે કે જેઓ પાણીના પ્રવાહ અને અંડરકરન્ટ્સને સમજે છે તેઓ જ આ સાહસિક માછીમારી પદ્ધતિ કરી શકે છે.

યુટ્યુબ પર તેના ફિશિંગ વીડિયો પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યા: હવે, જ્યારે શિબુ ઊંડા ડૂબકી મારે છે અને ભાલા પર માછલી લઈને આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકો થેંકસેરી દરિયાઈ પુલ પર તમાશો જોવા ભેગા થાય છે. તેમનું કહેવું છે કે સમુદ્ર અને તળાવોમાં માછીમારી માટે અલગ-અલગ ભાલા ગનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે, તેણે યુટ્યુબ પર તેના ફિશિંગ વીડિયો પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યા પછી તે સોશિયલ મીડિયાની સનસનાટી પણ બની રહ્યો છે.

