ન્યૂઝ ડેસ્ક: બધા માતાપિતા તેમના બાળક (Treatment of abdominal pain in children) વિશે ચિંતિત હોય છે. જ્યારે બાળક ખૂબ નાનું હોય ત્યારે તેની ખાસ કાળજી લેવી જરૂરી છે. નાના અને નવજાત બાળકો તેમની સમસ્યાઓ બોલીને વ્યક્ત કરી શકતા નથી, પરંતુ તેઓ ચોક્કસપણે હાવભાવમાં કહેવાનો પ્રયાસ કરે છે. સામાન્ય રીતે નાના બાળકોમાં ગેસ, ઈજા, કબજિયાત અને ખોરાકની એલર્જીને કારણે પેટમાં (Symptoms of abdominal pain in children) દુખાવો થાય છે. પાચનતંત્રની સપાટીમાં બળતરા, બળતરા અને ગેસ્ટ્રોએન્ટેરિટિસ રોટોનાવાયરસ, એડેનોવાયરસ જેવી ખરાબ અસરો આ સમસ્યા માટે જવાબદાર છે, તેમજ શરદી, ફ્લૂથી પણ બાળકોમાં પેટમાં દુખાવો થાય છે. બાળકો ઘણીવાર તેમની સમસ્યાઓ કહી શકતા નથી, પરંતુ તેમના રડવાથી બધું જાણી શકાય છે. આવા ઘણા લક્ષણો છે જેના દ્વારા જાણી શકાય છે કે, બાળક (Abdominal pain in children) પેટમાં દુખાવાથી પરેશાન છે.

ઘરેલું ઉપચાર: યોગ્ય માત્રામાં (Treatment of abdominal pain in children) પાણી પીવડાવો. તમારા બાળકના પેટના દુખાવાને શાંત કરવા માટે નિયમિતપણે પાણી પીવડાવો, આ ઉપચાર ખાસ કરીને છ મહિનાના બાળકો માટે અસરકારક છે, કારણ કે, પાણી પેટમાં ફસાયેલા સૂકા મળને બહાર કાઢે છે.

બાળકને માલિશ કરો: મસાજ કરવાથી શારીરિક (Massage the baby) પીડામાંથી રાહત મળે છે અને બાળકમા તંદુરસ્તી આવે છે. મસાજ કરવાથી શરીરની જડતા પણ સમાપ્ત થાય છે. નાના બાળકો ખૂબ જ નાજુક હોય છે, જેના કારણે તેઓને વધુ દુખાવો થાય છે, પરંતુ જો બાળકની ઊંઘની વ્યવસ્થા આરામદાયક હોય તો પીડાની લાગણી ઓછી થાય છે.

હિંગની પેસ્ટ લગાવોઃ બાળકના પેટમાં રહેલો ગેસ દૂર કરવા માટે, સૌ પ્રથમ બાળકને પીઠ પર સુવડાવી દો અને તેમાં થોડી હિંગ અને 3થી4 ટીપા પાણી મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવો અને તેને તમારા બાળકના પેટ અને નાભિની આસપાસ લગાવો.