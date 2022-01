હૈદરાબાદઃ સંપત્તિની તપાસ પણ આરોગ્ય તપાસની જેમ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. નાણાકીય નિષ્ણાતોએ આ અંગે અભિપ્રાય આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, રોકાણ કરતા પહેલા બજારની તકોનો ઉપયોગ (Use of market opportunities for investment) કરવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે આપણે સારા આરોગ્ય જાળવવા માટે ચેકઅપ માટે જઈએ (Steps for Financial Health) છીએ. તે જ રીતે વ્યક્તિએ સમય સમય પર આપણી સંપત્તિની તપાસ કરવી જોઈએ કે, આપણે સાચા માર્ગ પર જઈ રહ્યા છીએ કે નહીં કારણ કે, સારા ભવિષ્ય માટે નાણાકીય આયોજન (Financial planning for a better future) મહત્વપૂર્ણ છે.

નાણાકીય આયોજન (Financial Planning): કોરોનાએ આપણને ઘણા પાઠ ભણાવ્યા છે. કારણ કે, તેણે ઘણાને બેરોજગાર બનાવ્યા છે. જ્યારે અર્થતંત્ર પડી (Corona causes damage to the economy) ભાંગ્યું હોવાથી ઉદ્યોગપતિઓ અને ઉદ્યોગ સાહસિકો નિરાશ થઈ ગયા હતા. શેર બજારમાં પણ ઘણા ઉતારચઢાવ (Many ups and downs in the stock market) જોવા મળ્યા છે. જોકે, ચાલો આશા રાખીએ કે, નવું વર્ષ અર્થતંત્રને સ્થિર કરશે, જેથી ઉદ્યોગપતિઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને લાભ મળે.

1) શું તમે લક્ષ્ય પર છો?: લક્ષિત ધોરણે રોકાણ કરવું એ કંઈ નવું નથી. જોકે, આગામી મલ્ટિકેપ અને ફ્લેક્સી કેપ ફંડ યોજનાઓ રોકાણકારોને તમામ સેગમેન્ટમાં (મોટા, મધ્ય, નાના) તકો એક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આમાંથી જોખમ ન્યૂનતમ છે. વધુમાં રોકાણકારોએ તેમના નાણાંમાં વધારો કરી શકે તેવા અન્ય રોકાણો પર વિચાર કરવો જોઈએ.

2) જોખમ-પુરસ્કાર શું છે?: જોખમ સામાન્ય રીતે તણાવપૂર્ણ વિષય તરીકે ગણવામાં આવે છે. જોકે, જેઓ બજારથી વાકેફ છે. તેઓ સમજે છે કે, જોખમ અને પુરસ્કારો અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલા છે. રોકાણકારો તેમની જરૂરિયાતો અને નાણાકીય ક્ષમતાઓના આધારે જોખમ લઈ શકે છે.

3) તકો શું છે?: દેશમાં આક્રમક રોકાણકારો કરતાં ધીમી પ્રગતિ કરનારાઓ વધુ છે. તેઓ ઈટીએફ, ફંડ ઓફ ફંડ અને ઈન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તકો ઊભી થાય છે. જ્યારે આપણે એવા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ, જેમાં રોકાણકારોને એક ઈન્ડેક્સ કરતાં વધુ સારું વળતર આપવાની ક્ષમતા હોય છે.

4) શું રોકાણના ઉદ્દેશ્યોની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે?: છેલ્લા 2 વર્ષમાં નાટકીય વિકાસ થયો છે. લોકોની જરૂરિયાતો અને પ્રાથમિકતાઓ બદલાઈ ગઈ છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં આપણા રોકાણ પર પુનર્વિચાર કરવો તે મુજબની રહેશે. તમે લગ્ન કરવા માગો છો કે, ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માગો છો અથવા બજારમાં નવી તકો માટે ફંડ બનાવવા માગો છો. આ બધા વચ્ચે સંતુલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે અને તે સમયે તમારે તમારા ધ્યેયો અને ભાવિ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ તમારા પોર્ટફોલિયોને સમાયોજિત કરવો જોઈએ.

5) શું તમે દેશની બહાર જોઈ રહ્યા છો?: જોકે, તે ભારતીય બજારમાં ઘણી નવી તકો છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ફાયદાને ધ્યાનમાં લેવામાં કંઈ ખોટું નથી. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, જો તમારામાં જોખમ લેવાની હિંમત હોય તો, લાંબા ગાળે સંપત્તિનું સર્જન કરવા ફંડ ઓફ ફંડ દ્વારા વિકસિત દેશોના બજારોમાં રોકાણ કરી શકાય છે.

6) શું તમે ઈમરજન્સી ફંડમાં રોકાણ કર્યું છે?: જીવનમાં કંઈ પણ કાયમી નથી, પરંતુ કોવિડને કારણે સામાન્ય જીવન સ્થગિત થઈ ગયું હોય તો આપણે કોઈ પણ સંજોગોનો સામનો કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. રોગચાળા દરમિયાન દરેક વસ્તુ માટે તૈયાર રહેવાનો સિદ્ધાંત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી વ્યક્તિએ ઈમરજન્સી ફંડ બનાવવું જોઈએ. આ માટે અમે ઓવરનાઈટ ફંડ, લિક્વિડ ફંડ, લૉ ડ્યુરેશન ડેટ ફંડ અથવા ફ્લોટર ફંડનો વિચાર કરી શકીએ છીએ. તો જ આપણે આપણા લક્ષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકીશું. જ્યાં લાંબા ગાળાના વિઝન સાથે સારું વળતર મળતું હોય ત્યાં હંમેશા રોકાણ કરવું જરૂરી છે. તમામ કંપનીઓ અને ક્ષેત્રો હવે ભવિષ્યની જેમ સમાન પુરસ્કારોની અપેક્ષા રાખતા નથી. તેથી, ધ્યાન 'ગુણવત્તા' પર હોવું જોઈએ. એક સાથે કુલ રોકાણમાં ફેરફાર કરવો શક્ય નથી, પરંતુ જો આપણે અગાઉથી જ અમારા નાણાકીય નિર્ણયો સારી રીતે લઈ શકીએ જેથી ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બની શકે એવું એક્સિસ AMCના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર રાજીવ આયંગરે કહ્યું હતું.