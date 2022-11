ગિરિડીહ(ઝારખંડ): મનમાં નફરત સાથે, એક મહિલાએ તેના સાવકા બાળકોને ઝેર ખવડાવ્યું હતુ. આ ઘટનામાં એક બાળકનું મોત થયું હતું. જ્યારે બીજા બાળકની તબિયત વધુ ખરાબ છે(Stepmother Fed Poisoned Food To Her Three Children ) જ્યારે ત્રીજા બાળકની તબિયત સારી છે. ઘટનાના થોડા જ કલાકોમાં પોલીસે આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરી હતી. આ ઘટના ત્રીજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના ગડકુરા પંચાયતના રોહંતંડની છે.

સાપ કરડવાથી મોત: મળતી માહિતી મુજબ, રોહંતંડ ગામના રહેવાસી સુનીલ સોરેનની પહેલી પત્ની શૈલીન ​​મરાંડીનું બે વર્ષ પહેલા સાપ કરડવાથી મોત થયું હતું. બંનેને એક પુત્રી અને 4 પુત્રો હતા. તેની પ્રથમ પત્નીના મૃત્યુ પછી, સુનીલ સોરેને એપ્રિલ 2022 માં ગવાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગોરિયાચુ ગામના રહેવાસી બહાદુર હંસદાની પુત્રી સુનીતા હંસદા સાથે લગ્ન કર્યા. સુનીતાને હજુ સુધી કોઈ સંતાન નથી. લગ્ન પછી સુનીલ સોરેન તેની બીજી પત્ની સુનીતા સાથે રોહંતંડમાં તેમના ઘરે રહેતા હતા.

ચિકનમાં ઝેર: દુર્ગા પૂજા પહેલા સપ્ટેમ્બર મહિનામાં, સુનીતા હંસદા તમામ બાળકોને દાદા અને દાદીની સંભાળમાં છોડીને તેના પતિ સુનીલ સાથે ગોરિયાચુમાં તેના મામાના ઘરે ગઈ હતી. જ્યારે દુર્ગા પૂજા બાદ સુનીલ સોરેન કમાણી કરવા બેંગ્લોર ગયો હતો. દરમિયાન બુધવાર એટલે કે 23 નવેમ્બરે સુનીલની બીજી પત્ની સુનીતા હંસદા ચિકન અને ઝેર લઈને રોહંતંડમાં તેના સાસરિયાના ઘરે આવી હતી.અહીં સુનીતાએ ત્રણેય બાળકોને રાત્રે પોતાની સાથે રાખ્યા હતા. સુનીતાએ ગુરુવારે સવારે લગભગ 10 વાગે ચોખા અને ચિકન તૈયાર કર્યા અને તેના સાવકા પુત્રો 3 વર્ષના અનિલ સોરેન, 8 વર્ષના શંકર સોરેન અને 12 વર્ષના વિજય સોરેનને પોતાના હાથે ચોખા અને ચિકનમાં ઝેર ભેળવીને ખવડાવ્યું હતુ. જોકે, વિજયને સ્વાદ ન ગમતો હોવાથી તે ખાધું ન હતું.

તબિયત બગડવા લાગીઃ ખોરાક ખાધાના થોડા સમય બાદ જ 3 વર્ષના માસૂમ બાળક અનિલ સોરેનની તબિયત લથડવા લાગી હતી. આ પછી તરત જ શંકર સોરેનની તબિયત પણ બગડવા લાગી હતી. બંને બાળકોની બગડતી તબિયત જોઈ સુનીતા હંસદા બંને બાળકોને તેમના દાદા-દાદીના ઘરે સુવા મૂકીને ભાગી ગઈ હતી. આ પછી સુનીલના મોટા પુત્ર સોનુએ તેની કાકી અંજુ હેમરામને આ માહિતી આપી. જ્યારે અંજુ સ્થળ પર પહોંચી તો તેણે જોયું કે બંને બાળકો બેભાન પડ્યા હતા અને તેમના મોઢામાંથી ફીણ નીકળી રહ્યા હતા. ત્યારે જ અંજુએ ચાઇલ્ડ લાઇનને આ અંગે જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ ચાઈલ્ડ લાઈનના જયરામ પ્રસાદ અને ગુંજા કુમારી ઉતાવળે રોહંતંડ પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં અનિલ સોરેનનું મોત થઈ ગયું હતું. શંકરને બેભાન અવસ્થામાં ત્રીજા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેને ગીરીડીહ રીફર કરવામાં આવ્યો હતો.

તપાસ બાદ મહિલાની ધરપકડ: માહિતી મળતાં જ તિસરીના સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ પીકુ પ્રસાદ સાદલબલ રોહંતંડ પહોંચ્યા અને મૃતદેહનો કબજો લઈને મામલાની પૂછપરછ કરી હતી. આ પછી સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ પોલીસ ફોર્સ સાથે ગોરિયાચુ ગયા હતા. જ્યાંથી ગ્રામ્ય પોલીસની મદદથી આરોપી સાવકી માતા સુનીતા હાંસડાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

મહિલાએ ગુનો કબૂલ્યોઃ અહીં પોલીસની પૂછપરછમાં સુનિતા હંસદાએ અનિલ અને શંકરને ઝેર આપ્યું હોવાની કબૂલાત કરી છે. સુનીતાએ જણાવ્યું કે તેણે બુધવારે ગવાન હાટમાંથી ઝેર ખરીદ્યું હતું. આ પછી તે તિસરીમાં ચિકન ખરીદીને રોહંતંડ આવી હતી. તેણે કહ્યું કે તેને સાવકા પુત્રો જોવાનું પસંદ નથી. તેથી જ તે બદલામાં તમામ સાવકા બાળકોને મારી નાખવા માંગતી હતી.