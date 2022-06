કલબુર્ગી: કર્ણાટક રાજ્યના વાડી હદમાંથી એક ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક સાવકી માતાએ બાળક (Stepmother burned child's hands) ખાવાનું પૂછ્યા પછી તેના બાળકના હાથ સળગાવી દીધા હતા. જેના કારણે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. આ સાવકી માતાએ બાળકને ખાટલા સાથે બાંધીને (tied to the bed) રીતસરનો ત્રાસ આપ્યો હતો. આવા અમાનવીય કૃત્યની જાણ વાડીનગરના અંતરિયાળ ગામ નલાવરા સ્ટેશન ટાંડામાં થઈ હતી. ટાંડાના રહેવાસી થિપ્પન્નાની પત્નીનું અવસાન થયું છે. હવે તેમણે ચાર વર્ષના બાળકની સંભાળ રાખવા માટે મારેમ્મા નામની મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા છે. જ્યારે મારેમ્મા ઘરમાં હતી ત્યારે મારેમ્મા (Cruelty by the mother) બાળકને ધ્યાનથી જોઈ રહી હતી.

કલબુર્ગીમાં ભોજન માંગવા બદલ સાવકી માતાએ બાળકના હાથ સળગાવી દીધા

બાળક સાથે ક્રુરતા: જ્યારે તે કામ અર્થે મહારાષ્ટ્રના પૂણે જતો હતો ત્યારે સાવકી માતાએ બાળક સાથે ક્રૂરતા આચરી હતી. સ્થાનિકોએ કહ્યું હતું કે, જ્યારે એનો પિતા બહાર કામ હેતું જાય છે ત્યારે સાવકી માતા બાળક પર ક્રુર અત્યાચાર કરે છે. એને ત્રાસ આપે છે. આવો ત્રાસ દરરોજ આપવામાં આવતો હતો. જ્યારે આસપાસના પાડોશીએ નોંધ્યું કે, બાળક છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઘરની બહાર નથી આવ્યું તો એના ઘરમાં જઈને તપાસ કરી હતી. જ્યારે એનું ઘર ખોલ્યું અને જોયું ત્યારે પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. બાળકને પલંગ સાથે બાંધીને રાખ્યો હતો. લોકોએ જોયું કે, બાળક જોર-શોરથી રડતો હતો. આ જોઈને લોકોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરીને સાવકી માતાની ફરિયાદ કરી હતી. સાવકી માતાએ કબૂલાત કરી હતી કે, તે બાળકને પલંગ સાથે બાંધી રાખતી અને ત્રાસ ગુજારતી હતી. ભૂખ્યા બાળકે તેની સાવકી માતા માટે ભોજન માંગ્યું. ભોજન આપવાને બદલે નિર્દય સાવકી મા મારેમ્માએ બાળકના હાથ સળગાવી દીધા. આ વિશે પૂછનાર તમે કોણ છો? એવું કહીને ગુસ્સો કર્યો હતો.