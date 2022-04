હૈદરાબાદ: નવી વીમા પોલીસી લેવાનું (Planning to take a new insurance) આયોજન કરી રહ્યા છો? પોલિસીના નવીકરણ માટે પ્રીમિયમ (Beware of Insurance Fraud ) ભરો છો? તેના માટે અરજી કર્યા પછી દાવાની રાહ જોવી? આવા કિસ્સાઓમાં સાવચેત રહેવું વધુ સારું છે કારણ કે, વીમા પોલિસીઓમાં ઘણી બધી છેતરપિંડી થઈ રહી છે. તેમને ટાળવા માટે કેટલીક ટીપ્સ શીખવાનો સમય આવી ગયો છે. એકવાર તમે વીમા કંપની તરફથી હોવાનો દાવો કરતો કૉલ પ્રાપ્ત કરો, તમારે તેની અધિકૃતતા વિશે વિચારવું જોઈએ.

અજાણી વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરવો કેટલું યોગ્ય: તેઓ તમને ચોક્કસ નીતિ વિશે સમજાવવા માટે બધુ જ કરશે, તમારે વિચારવું પડશે કે, અજાણી વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરવો તે કેટલું યોગ્ય છે. બોનસ, પ્રોત્સાહનો અને તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા અન્ય લાભોથી દૂર રહીને, તમારે તમારી જાતને પ્રતિબદ્ધ કરવી જોઈએ. તેના બદલે નિર્ણય લેતા પહેલા તેમની કસ્ટમર કેર સાથે અથવા તેમના પોર્ટલ પર બે વાર તપાસ કરવી સારું છે. પોલિસી મેળવવાની ઉતાવળમાં તેમની જાળમાં ન પડો. જો તેઓ ઓછું પ્રીમિયમ આપે છે, તો સંબંધિત વીમા કંપની સાથે તપાસ કરવી વધુ સારું છે. પોલિસી દસ્તાવેજો અથવા કોરા કાગળો પર સહી કરવાનું સખત રીતે ટાળો.

રોકડને બદલે, ચેક દ્વારા અથવા ઓનલાઈન પ્રીમિયમ ચૂકવો. કારણ કે વીમા કંપનીઓ આપણને એજન્ટોને રોકડ ચૂકવણી ટાળવા કહેતી રહે છે. તેમ છતાં, જો તમે રોકડમાં ચૂકવણી કરવા માંગતા હો, તો બ્રાન્ચમાં જઈને ચૂકવણી કરવી વધુ સારું છે. ચુકવણી માટે રસીદનો આગ્રહ રાખો અને તેમને સુરક્ષિત રાખો. PAN કાર્ડ, આધાર, પાસપોર્ટ અને પોલિસીની વિગતો કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં અને સહી કરેલ ખાલી ચેક આપવાનું ટાળો.

એ પણ ધ્યાનમાં રાખો કે વીમા કંપની કોઈપણ સંજોગોમાં OTP, લોગ-ઈન વિગતો અને પાસવર્ડ માંગશે નહીં. આજકાલ દરેક પોલિસીને QR કોડ સાથે ટેગ કરવામાં આવે છે. કોડ સ્કેન કરીને, તમે પોલિસી વિશેની તમામ વિગતો મેળવશો. એકવાર તમે પોલિસી પ્રાપ્ત કરી લો, પછી ચોક્કસ વિગતો જાણવા માટે તેને તમારા સ્માર્ટફોન પર સ્કેન કરો. વીમા પોલિસી ફોર્મ ભરતી વખતે, દરેક વસ્તુ વિશે જાણો. ફરી એકવાર પોલિસીની શરતોમાંથી પસાર થાઓ. અધૂરા ફોર્મ પર ક્યારેય સહી ન કરો.