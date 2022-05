દગામ: બડગામના શેખપુરામાં કાશ્મીરી પંડિતોએ બડગામ જિલ્લાના ચદૂરા વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ દ્વારા રાહુલ બટ્ટ નામના કાશ્મીરી પંડિતની હત્યાના વિરોધમાં પ્રદર્શન (Kashmiri Pandits Protest Against Killing) કર્યું હતું. શ્રીનગર - બડગામ રોડ પર દેખાવો કરી રહેલા પુરૂષો અને મહિલાઓએ રાહુલ બટ્ટ પર થયેલા હુમલાની સખત નિંદા કરી. પ્રદર્શનકારીઓએ પ્રશાસન વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા.

આતંકવાદીએ પુલવામાના ગુડરૂ ખાતે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રેયાઝ અહમદ થોકર અલી મોહમ્મદ પર તેમના નિવાસસ્થાને ફાયરિંગ કર્યું હતું. તેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. વિસ્તાર કોર્ડન કરી લીધો. વધુ વિગતો અનુસરવામાં આવશે," કાશ્મીર ઝોન પોલીસે ટ્વિટ કર્યું (Kashmir Zone Police tweeted)

તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકારે પંડિતોને આપેલા વાયદા હજુ પૂરા કર્યા નથી. "અમે શિબિરોમાં સુરક્ષિત છીએ પરંતુ અમે બહાર નથી," તેમણે કહ્યું. બડગામ જિલ્લાની તાલુકા ઓફિસમાં કામ કરતા કાશ્મીરી પંડિત રાહુલ બટ્ટ પર ગુરુવારે બપોરે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો (SPO shot at by Militants in Pulwama ) હતો, જેના કારણે તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો.

ઘાયલ કાશ્મીરી (constable was shot at and injured by terrorists) પંડિતને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેને શ્રીનગરની એસએમએચએસ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેણે તેની ઈજાઓથી દમ તોડ્યો હતો. જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજકીય પક્ષોએ આ હુમલાની સખત નિંદા કરી છે. તેમણે મુલુચીન સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.