લખનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની દશેરી કેરી માટે પણ જાણીતી છે. અહીંના એક ખેડૂતે એક એવો બગીચો તૈયાર કર્યો છે, જેની દરેક 'કેરી' કંઈકને કંઈક 'સ્પેશિયલ' છે. આ બગીચાની દરેક કેરી તેના રંગ, સ્વાદ અને સુગંધથી તમને મંત્રમુગ્ધ કરશે. આ કેરી માત્ર દેખાવમાં અને ખાવામાં સારી નથી, પરંતુ તે ખૂબ જ ટકાઉ પણ છે.

દેશી કેરીની 155 પ્રજાતિઓ છે હાજર: આ બગીચાને રોપનાર S.C. શુક્લા કહે છે કે, આ બગીચામાં એક ફૂટથી પાંચ ફૂટ સુધીના છોડ પણ સારા ફળ આપી રહ્યા છે. આ સાથે આ બગીચામાં રસાયણોનો ઉપયોગ કર્યા વિના કુદરતી ખેતી પદ્ધતિથી કેરી ઉગાડવામાં આવી રહી છે. આ ફળો સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેનો સ્વાદ પણ અન્ય ફળો કરતા સારો હોય છે. આ બગીચામાં બારમાસી કેરીના વૃક્ષો પણ છે, જેમાં એક તરફ ફળો આવી રહ્યા છે અને બીજી તરફ ફૂલો. આ આશ્ચર્યજનક લાગે છે. S.C.શુક્લાનું કહેવું છે કે, તેમણે આ બગીચામાં અમેરિકા, આફ્રિકા, ઈન્ડોનેશિયા, મોરેશિયસ, બાલી, શ્રીલંકા, થાઈલેન્ડ સહિત વિવિધ દેશોની કેરીની જાતો (Mango species of many countries heve been planted in this garden) વાવી છે જે હવે ફળ આપી રહી છે. એટલું જ નહીં આ બગીચામાં લુપ્ત થતી દેશી કેરીની 155 પ્રજાતિઓ (155 species of native mango) પણ સાચવવામાં આવી છે. આ કેરીના ઝાડ પર દર વર્ષે ગુચ્છમાં ફળ આવે છે. અંબિકા, અરુણિકા જેવી ઘણી પ્રજાતિઓ છે, જેમની એક કેરીનું વજન 700 ગ્રામ (Carrie weighs 700 grams) સુધી છે.

પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે પણ કરે છે કામ: આ બાગકામમાં પિતાને મદદ કરનાર સુચિત શુક્લા કહે છે કે, અહીં લગભગ સાડા ત્રણસો જાતની કેરીઓ ઉગાડવામાં આવે છે. કેરીની પ્રજાતિઓ માત્ર ભારતીયોમાંથી જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાંથી લાવવામાં આવે છે. નાના ઝાડમાંથી પણ કેરી ઉગાડી શકાય છે. બહુ મોટા ઝાડ પરથી કેરી પડીને નકામી બની જાય છે. નાનું વૃક્ષ પણ મોટા વૃક્ષ જેટલી આવક આપે છે. સુચિત કહે છે, “તે કહેવું ખોટું હશે કે તે માત્ર આંબા અને ઝાડ માટે જ કામ કરે છે. તે પર્યાવરણ માટે પણ કામ કરી રહ્યો છે. બધા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ પણ અહીં રહે છે. અમે કચરાનાં પાંદડામાંથી જૈવિક ખાતર બનાવીએ છીએ. આ માટે હૈદરાબાદ યુનિવર્સિટીએ પણ ઓર્ગેનિક માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ (Organic microorganisms) બનાવ્યું છે. તેમને પાણીમાં ઓગાળીને પાંદડા પર મૂકો, પછી ખાતર ઝડપથી બને છે. આ ક્ષેત્રમાં ઘણા પ્રયોગો કરવામાં આવી રહ્યા છે. સુચિત શુક્લા કહે છે કે, ભારતીય ખેડૂતો માટે એક દાખલો બેસાડવો છે.