ન્યૂઝ ડેસ્કઃ રાષ્ટ્રીય ચોકલેટ કપકેક દિવસ (National Chocolate Cupcake Day) આપણને યાદ અપાવે છે કે, કેટલીકવાર મીઠાઈનો એક ટુકડો સ્વીકાર્ય કરતાં વધુ હોય છે જે આપણે ફક્ત બીજા સાથે શેર કરતા નથી, તેથી તમારી જાતને એક કપકેક શોધો અને તેને અદૃશ્ય કરી દો, ફક્ત ખાતરી કરો કે તે ચોકલેટ છે!

નેશનલ ચોકલેટ કપકેક ડેનો ઇતિહાસઃ રાષ્ટ્રીય ચોકલેટ કપકેક દિવસની સ્થાપના (Establishment of Chocolate Cupcake Day) કપકેકના સૌથી સંપૂર્ણ સ્વરૂપ, ચોકલેટ કપકેકની ઉજવણી કરવા માટે (How to Celebrate Cupcake Day) કરવામાં આવી હતી. કપકેકને વિશ્વભરમાં ઘણા નામોથી બોલાવવામાં આવે છે, અમારી વ્યક્તિગત મનપસંદ શબ્દ "ફેરી કેક" બ્રિટીશનો હોવો જોઈએ. કપકેકની ઉત્પત્તિ 1796 સુધીની હોવાનું જણાય છે, જ્યાં નાના કપમાં રાંધવામાં આવતી કેકનો પ્રથમ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, અને વાસ્તવિક શબ્દ કપકેક પ્રથમ વખત એલિઝા લેસ્લીની 1828 ની કુકબુકમાં જોવા મળ્યો હતો.

સૌથી લોકપ્રિય બ્રાન્ડઃ તેના પગલે, કપકેકના દ્રશ્યમાં થોડી મંદી જોવા મળી હતી. પરંતુ 1919 માં, ફૂડ કંપની હોસ્ટેસે તે બનાવવાનું શરૂ કર્યું જે આજે આપણે સૌ પ્રથમ મોટાપાયે ઉત્પાદિત કપકેક તરીકે ઓળખીશું, આ ખ્યાલને લોકપ્રિય બનાવ્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, કંપનીની કેક પાનમાં ફ્લેશ ન હતી. તેઓ તેની સૌથી લોકપ્રિય બ્રાન્ડ છે, જે Twinkies ને હરાવીને, દર વર્ષે 600 મિલિયનથી વધુનું વેચાણ કરે છે.

રાષ્ટ્રીય ચોકલેટ કપકેક દિવસ કેવી રીતે ઉજવવોઃ જ્યારે રાષ્ટ્રીય ચોકલેટ કપકેક દિવસ (How to Celebrate Cupcake Day) આવે ત્યારે તમારી જાતને સૌથી સ્વાદિષ્ટ કપકેક, ચોકલેટ કપકેકમાં સામેલ કરો. તમે શોધી શકો તે તમામ સ્વાદિષ્ટ ચોકલેટ કપકેકને સ્કાર્ફ કરવા માટે ભાગ્યે જ કોઈ પ્રોત્સાહનની જરૂર હોવી જોઈએ, અને રાષ્ટ્રીય ચોકલેટ કપકેક ડે પર, દરેક ભોજનમાં ચોકલેટ કપકેકમાં સામેલ કરવામાં ચોક્કસપણે કંઈ ખોટું નથી! જો તમને રસોડામાં પ્રયોગ કરવાનું ગમતું હોય, તો તમે ચોકલેટ-થીમ આધારિત વાનગીઓની શ્રેણી પણ તપાસી શકો છો. વધારાના સ્વાદ વિકલ્પોમાં કોફી, પીનટ બટર, ચેરી કોલા, નારંગી ક્રીમ, સ્ટ્રોબેરી અને મીઠું ચડાવેલું કારામેલનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘટકો તમારા પકવવામાં એક નવું પરિમાણ ઉમેરે છે અને તમને અન્ય સ્વાદિષ્ટ સ્વાદો દ્વારા પૂરક ચોકલેટનો આનંદ માણવા દે છે.

ચોકલેટ-થીમ આધારિત કપકેકઃ બીજો વિચાર ચોકલેટ કપકેક (National Chocolate Cupcake Day) પાર્ટીનું આયોજન કરવાનો છે. અહીં, દરેક વ્યક્તિ તેમની સાથે ચોકલેટ-થીમ આધારિત કપકેક લાવે છે, અને તમે એકબીજાની વાનગીઓનો નમૂનો લઈ શકો છો. તમે કયા પ્રકારની ચોકલેટ કેક બનાવશો? ચોકલેટ સ્પોન્જ અને આઈસિંગ સાથે ડબલ-ચોકલેટ? ટ્રિપલ ચોકલેટ સંસ્કરણ વિશે શું છે, જેમાં ચોકલેટના ટીપાં પણ સખત મારપીટમાં મિશ્રિત છે? ચા પાર્ટી કરવાથી તમે વિચારો શેર કરી શકો છો અને રસોડા માટે નવી પ્રેરણા મેળવી શકો છો. નેશનલ ચોકલેટ કપકેક ડે પણ નોંધપાત્ર સોશિયલ મીડિયાની હાજરી ધરાવે છે. રસ ધરાવતા લોકો ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ દ્વારા દિવસ વિશેની માહિતી શેર કરી શકે છે અને લોકોને સંબંધિત પૃષ્ઠો સાથે લિંક કરી શકે છે.