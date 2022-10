ન્યૂઝ ડેસ્ક: આ દિવસની (Global Handwashing Day) સ્થાપના ગ્લોબલ હેન્ડવોશિંગ પાર્ટનરશિપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને દર વર્ષે 15 ઑક્ટોબરના (special day 15 october) રોજ ઉજવવામાં આવે છે. તે મુશ્કેલ સમયે લોકોને સાબુથી હાથ ધોવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાની ઘણી રીતોનું પરીક્ષણ અને નકલ કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

બીમાર થવાથી બચી શકીએ: CDC મુજબ, હાથ સાફ રાખવાથી 3 માંથી 1 ઝાડા અને શરદી અથવા ફ્લૂ જેવા 5 માંથી 1 શ્વસન ચેપ અટકાવી શકાય છે. આ દિવસ ઘરમાં, સમુદાયમાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોવાના મહત્વ (Importance of hand washing) પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ દિવસ એ પણ યાદ અપાવે છે કે, પાણી અને સાબુથી હાથ ધોવાની આવી સરળ પદ્ધતિ (Method of washing hands with soap) અન્ય લોકોમાં જંતુઓનો ફેલાવો અટકાવી શકે છે અને આગળનું પગલું પણ છે જેના કારણે આપણે બીમાર થવાથી બચી શકીએ છીએ.

પ્રોત્સાહન અને સમર્થન આપવા: પ્રથમ ગ્લોબલ હેન્ડવોશિંગ ડે (Global Handwashing Day) 2008માં મનાવવામાં આવ્યો હતો અને ગ્લોબલ હેન્ડવોશિંગ પાર્ટનરશિપ દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો. આ એક એવો દિવસ છે, જે સમગ્ર વિશ્વમાં હાથ ધોવાનું મહત્વ દર્શાવતા સાબુથી હાથ ધોવાની (Benefits of handwashing) વૈશ્વિક અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા અને સમર્થન આપવા માટે રચાયેલ છે. તે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોવાના ફાયદાઓ (Benefits of hand washing with soap) વિશે પણ જાગૃતિ લાવે છે.

70 કરતાં વધુ દેશોમાં સાબુથી હાથ ધોયા: 2008માં જ્યારે પહેલીવાર ગ્લોબલ હેન્ડવોશિંગ ડે (Global Handwashing Day) મનાવવામાં આવ્યો, ત્યારે વિશ્વભરના 120 મિલિયનથી વધુ બાળકોએ 70 કરતાં વધુ દેશોમાં સાબુથી હાથ (Benefits of handwashing) ધોયા. ત્યારથી, ગ્લોબલ હેન્ડવોશિંગ ડે સમગ્ર વિશ્વમાં વધતો અથવા ઉજવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. આ દિવસને સરકારો, શાળાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, નાગરિક સમાજ સંસ્થાઓ, NGO, ખાનગી કંપનીઓ, વ્યક્તિઓ અને વધુ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે.

મહત્વ: સાબુ અને પાણીથી હાથ (Benefits of handwashing) ધોવાથી બીમારી અને અન્ય લોકોને ચેપ ફેલાતો અટકાવે છે. તે નાના બાળકોની બીમાર થવાની સંખ્યા ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. તેથી બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓને હાથની સ્વચ્છતા વિશે શીખવવાથી, હાથ ધોવાથી તેમને મદદ મળશે અને સમુદાયો સ્વસ્થ રહેશે.