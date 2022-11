ન્યૂઝ ડેસ્ક: શિયાળાની ઋતુમાં બાળકોને ખાસ કાળજીની જરૂર (Small children need special care in winter) હોય છે. શિયાળો આવતા જ ઘણા માતા-પિતા પોતાના બાળકોને નહાવાનું બંધ કરી દે છે. પરંતુ પુખ્ત વયના લોકોની જેમ બાળકોને (Special care of children in winter) પણ રોજિંદી સફાઈની જરૂર હોય છે.તેમને નિયમિત સ્નાન કરવાના ઘણા ફાયદા છે. નહાવાથી ત્વચાના છિદ્રો સાફ થાય છે અને ત્વચાને પોષણ પણ મળે છે. આવી સ્થિતિમાં બાળકોને હૂંફાળા પાણીથી નવડાવવું જોઈએ, પરંતુ માત્ર બંધ રૂમની અંદર. જો તમે રોજ નહાવા માંગતા ન હોવ તો તમે નવશેકા પાણીમાં ટુવાલ નીચોવીને પણ સાફ કરી શકો છો.

શિયાળામાં આ રીતે બાળકોની સંભાળ રાખો

1. તેલ લગાવવું જરૂરી છે: ન્હાતા પહેલા અને રાત્રે બાળકોને થોડા સારા તેલથી માલિશ કરો. આમ કરવાથી બાળકોની ત્વચા શુષ્ક નથી થતી અને પોષણયુક્ત રહે છે. તેલની માલિશ કરવાથી બાળકોનું રક્ત પરિભ્રમણ સારું રહે છે અને હાડકાં મજબૂત બને છે. સ્નાન કર્યા પછી, આખા શરીર પર મોઇશ્ચરાઇઝિંગ ક્રીમ લગાવો.

2. રાત્રે આ વાતનું ધ્યાન રાખો: રાત્રે બાળક પર (parenting tips) ભારે ધાબળા કે રજાઇ ન નાખો. તેના બદલે, તમે રૂમને ગરમ રાખવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો અથવા હળવા ધાબળાને ઢાંકી શકો છો.

3. પેટમાં દુખાવો હોય તો આ કરો: જો બાળકને પેટમાં દુખાવો થતો હોય અથવા પેટ સાફ ન થતું હોય તો તેને દવાને બદલે ગ્રાઈપ પાણી આપો અથવા પેટમાં કોમ્પ્રેસ લગાવો. તમે ડૉક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.

4. મોસમી વસ્તુઓ ખવડાવો: બાળકને ઋતુ પ્રમાણે ફળો અને શાકભાજી ખવડાવવાની ખાતરી કરો. આનાથી તેઓ શિયાળામાં રોગો સામે લડવાની શક્તિ મેળવી શકે છે અને તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ મજબૂત રહે છે. આ સિવાય જો બાળક મોટું થઈ ગયું હોય તો તેને રોજ બદામ, કાજુ, કિસમિસ ખવડાવો.

5. પોષણની કાળજી લો: બાળકને (child care tips) દરરોજ ઈંડા, દૂધ, દહીં, અનાજ, સૂપ, કઠોળ વગેરે ખવડાવો. તેનાથી તમારા બાળકનું શરીર ગરમ રહેશે અને પેટ પણ સાફ રહેશે.

6. એર પ્યુરિફાયરનો ઉપયોગ કરો: બાળકોને પ્રદૂષણ અને ધુમાડાથી બચાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આ માટે તમારે શિયાળામાં એર પ્યુરિફાયરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

7. સ્ટોકિંગ જરૂરી: જો બાળકો આખો સમય પથારી પર સૂતા હોય અને તેમના પગ જમીન પર ન મૂકતા હોય, તો પણ તેઓને તળિયામાંથી ઠંડી લાગે છે. તેથી જ બાળકના પગ તરફ મોજાં પહેરવા અથવા કપડું વીંટાળવું જરૂરી છે. તમે તેમને મોજાં સાથે પણ પહેરી શકો છો.

8. સૂર્યપ્રકાશ આવશ્યક: સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સૂર્યપ્રકાશ ખૂબ જ જરૂરી છે. તમારા બાળકને સવારે થોડો સમય સૂર્યસ્નાન કરાવો. તેનાથી તેમને તાજી હવા સાથે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વિટામિન ડી મળશે.