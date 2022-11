ન્યૂઝ ડેસ્ક: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વ્યક્તિના સૂતેલા ભાગ્યને જાગૃત કરવામાં રત્નો મહત્વની ભૂમિકા (Role of gems in one's destiny) ભજવે છે. રત્ન દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં પ્રભાવ પાડે છે.જો કોઈ વ્યક્તિ આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહી હોય અથવા તેનું નસીબ સાથ ન આપતું હોય તો રત્નો તેની મદદ કરી શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રત્નોની અસરો (Effects of Gemstones in Astrology) અને તેમની શક્તિઓ વિશે ઉલ્લેખ છે. એવા અનેક રત્નો છે જેને પહેરવાથી વ્યક્તિ આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ બને છે. આવી શક્તિઓ રત્નોમાં કેન્દ્રિત હોય છે, જે તેના પ્રતિનિધિ ગ્રહો અને તારાઓને અસર કરે છે. પુખરાજ રત્ન પહેરવાના ફાયદા (Benefits of wearing topaz stone) અને વિકલ્પો.

પુખરાજ છે શું?: પુખરાજ એ પીળા રંગનું મૂલ્યવાન રત્ન છે. આ રત્ન ગુરુ ગ્રહનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર જે વ્યક્તિ પુખરાજ ધારણ કરે છે તેની આર્થિક પરેશાનીઓ દૂર થાય છે. તેની સાથે ધનમાં પણ વધારો થાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર માને છે કે પુખરાજ ધારણ (Health benefits of wearing topaz) કરવાથી વ્યક્તિ સ્વાસ્થ્ય લાભ મેળવે છે. વ્યક્તિને આર્થિક લાભ મળે છે, લાંબુ આયુષ્ય, માન-પ્રતિષ્ઠા પણ મળે છે. આ સિવાય જેમના લગ્નમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે તેઓ પણ પુખરાજ ધારણ કરી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહે છે કે કોઈપણ પથ્થર પહેરતા પહેલા અનુભવી જ્યોતિષની સલાહ અવશ્ય લેવી જોઈએ.

પુખરાજ પહેરવાની રીત: પુખરાજ ગુરુ ગ્રહનું (Ways to wear topaz) પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલા માટે તમે ગુરુવારે પુખરાજ ધારણ કરી શકો છો. આ માટે, તમે મહિનાના તેજસ્વી પખવાડિયાના કોઈપણ ગુરુવારે સૂર્યોદય પછી સોના અથવા ચાંદીની વીંટીમાં 3 અથવા 5 કેરેટ પોખરાજ પહેરી શકો છો. તેના માટે દૂધ, ગંગાજળ, મધ અને સાકરના દ્રાવણમાં પોખરાજ જડેલી વીંટી નાખીને બૃહસ્પતિ દેવના નામનો દીવો પ્રગટાવો અને તેમની પ્રાર્થના કરતી વખતે તમારી ઈચ્છા જણાવો. તેની સાથે આ વીંટી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં અર્પણ કરો અને તેને તમારી તર્જની આંગળીમાં પહેરો. આ રત્નનો સારો પ્રભાવ મેળવવા માટે, હંમેશા ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સિલોની પુખરાજ પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પુખરાજ પથ્થર ધારણ કર્યા પછી તેની અસર 30 દિવસમાં દેખાય છે. આ પથ્થર લગભગ 4 વર્ષ સુધી તેની સંપૂર્ણ અસર આપવાનું શરૂ કરે છે અને તે પછી તે નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે.

પુખરાજનો વિકલ્પ: પુખરાજ એક અમૂલ્ય રત્ન છે. (Topaz is a precious gem) એટલા માટે દરેક જણ તેને પહેરી શકતા નથી. જો કોઈ વ્યક્તિને ધન સંબંધિત કોઈ સમસ્યા હોય તો તે ગોલ્ડન પોખરાજ પથ્થર પણ પહેરી શકે છે. તે પોખરાજની જેમ અસર નથી આપતું પરંતુ તે વ્યક્તિની ઘણી સમસ્યાઓ દૂર કરી શકે છે. આ રત્નને પુખરાજની જેમ જ પિત્તળ અથવા તાંબાની ધાતુમાં લગાવીને પહેરી શકાય છે.