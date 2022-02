અયોધ્યાઃ ગોસાઈગંજ વિધાનસભાના (Ayodhya Gosaiganj Assembly) કબીરપુર ગામમાં સપા અને ભાજપ (Firing and stoning between SP and BJP supporters) સમર્થકો વચ્ચે પથ્થરમારો અને ફાયરિંગનો મામલો જોર પકડી રહ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, બન્ને પક્ષના લોકો આ મામલે કાર્યવાહીની માંગ સાથે પોલીસ સ્ટેશનની બહાર હાજર થયા હતા. આરોપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, સપાના સમર્થકોએ પોલીસ સ્ટેશન પર કાર્યવાહી ન કરવાનો આરોપ લગાવતા પથ્થરમારો કર્યો હતો. જે બાદ પોલીસે હળવો બળપ્રયોગ કરીને પોલીસ સ્ટેશનની બહાર હાજર ભીડને વિખેરી નાખી હતી.

અયોધ્યામાં રાજકીય ઘર્ષણઃ સપા અને ભાજપના સમર્થકો વચ્ચે ફાયરિંગ અને પથ્થરમારો... જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

પથ્થરમારો અને ફાયરિંગનો મામલો સામે આવ્યો

અયોધ્યાની ખૂબ જ હાઈપ્રોફાઈલ ગોસાઈગંજ વિધાનસભા સીટ પર બે વર્ચસ્વવાળી છબી ધરાવતા નેતાઓ સામસામે થઈ ગયા છે. સમાજવાદી પાર્ટી તરફથી અભય સિંહ ઉમેદવાર છે, જ્યારે ભાજપ તરફથી આ વખતે એક કેસમાં જેલમાં રહેલા પૂર્વ ધારાસભ્ય ઈન્દર પ્રતાપ તિવારી ખબ્બુની પત્ની આરતી તિવારી ઉમેદવાર છે. બન્ને ઉમેદવારોના સમર્થકોમાં તણાવનું વાતાવરણ છે. જેના કારણે શુક્રવારે સાંજે પથ્થરમારો અને ફાયરિંગનો મામલો સામે આવ્યો હતો.

કોઈ વ્યક્તિને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ મળ્યા નથી

આ મામલામાં SSP શૈલેષ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, બન્ને પક્ષના ઉમેદવારોએ એકબીજા પર પથ્થરમારો અને ફાયરિંગનો આરોપ લગાવ્યો છે. કોઈ વ્યક્તિને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ મળ્યા નથી. આ સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર કેટલીક ભ્રામક વાતો ફેલાવવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનામાં કેટલાક વાહનોને નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે, શું વાહનો કોઈ ઘટનાનો ભોગ બન્યા છે અથવા તેઓએ એકબીજા પર આરોપ લગાવવાનું કોઈ કાવતરું ઘડ્યું છે. હાલમાં વિસ્તારમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે.