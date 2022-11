ન્યૂઝ ડેસ્ક: વધતા વજનની સમસ્યાથી (Cause of problem of children gaining weight) ઘણા લોકો પરેશાન તો છે જ, પરંતુ હવે બાળકો પણ તેની સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. નાની ઉંમરે બાળકોના ભારે શરીરને કારણે જ્યાં તેમને રમવામાં, ચાલવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, ત્યાં તેમના માટે કોઈપણ કામ કરવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. વાસ્તવમાં તેનું કારણ જીવનશૈલીમાં આવેલ પરિવર્તન છે, જ્યારે ખાવા-પીવામાં તેલ-મસાલા, ચોકલેટ, પિઝા, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ અને મીઠી વસ્તુઓનું સેવન પણ વજનમાં વધારો કરી રહ્યું છે. ત્યારે આજકાલ બાળકો આઉટડોર ગેમ્સને બદલે ઇન્ડોર ગેમ રમવા લાગ્યા છે. આના કારણે તેમની શારીરિક પ્રવૃત્તિ પણ ઘટી છે. જો કે જો સમયસર બાળકો પર ધ્યાન આપવામાં આવે અને તેમની કેટલીક આદતો બદલવામાં આવે તો સ્થૂળતાની સમસ્યાને વધતી અટકાવી (Prevent the problem of obesity from growing) શકાય છે.

કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાં: જો તમારા બાળકનું વજન (Child Obesity) પણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે, તો તેના માટે તમારે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. જેથી તેના વધતા વજનનું કારણ જાણી શકાય અને તેની સારવાર કરી શકાય. આ ઉપરાંત, તમે અન્ય કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાં (Important measures to prevent the problem of obesity) લઈને પણ તમારા બાળકના વધતા વજનને નિયંત્રિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકો છો. આ માટે તમે કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી શકો છો.

ચરબીયુક્ત ખોરાક ઘટાડવો: ધ્યાનમાં રાખો કે તમારા બાળકનો આહાર સંતુલિત હોવો જોઈએ. તે પોષક તત્ત્વોથી ભરપૂર હોવું જોઈએ પરંતુ તેના આહારમાંથી ચરબીયુક્ત ખોરાક ઘટાડવો જોઈએ. તેમને જંક અને ફાસ્ટ ફૂડ ખવડાવવાનું પણ ટાળો. તેનાથી વજન વધી શકે છે.

પૂરતું પાણી પીવો: દિવસભર હાઇડ્રેટેડ રહેવું જરૂરી છે. જ્યારે પૂરતું પાણી પીવાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે, તો તે તમારું પેટ પણ ભરેલું લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં બાળકોને ખાંડવાળો અને ચરબીયુક્ત નાસ્તો ખાવાનું મન થશે નહીં. આ સાથે તેમની વારંવાર ખાવાની આદતમાં સુધારો થશે.

કસરત કરવી જરૂરી છે: તમારા બાળકોની શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ વધારવા પર ભાર આપો. આ માટે, ચાલવા અને અન્ય જરૂરી કસરતો સિવાય, ચાલવા અને સાયકલ ચલાવવાને તેમના દિનચર્યામાં સામેલ કરો.

આદત બદલો:સ્થૂળતાની સમસ્યાથી બચવા માટે કેટલીક આદતોને પણ બદલવી જરૂરી છે. ઘણીવાર બાળકોને એવી આદત હોય છે કે તેઓ કંઇક ને કંઇક ખાતા રહે છે. એટલા માટે તેમની વારંવાર ખાવાની ટેવમાં સુધારો કરો.

આઉટડોર રમતો રમો: આજકાલ મોટાભાગના બાળકો ઘરે બેસીને મોબાઈલ ગેમ રમે છે. અથવા તેઓ ટીવી પર કાર્ટૂન અથવા અન્ય વસ્તુઓ જુએ છે. આવી સ્થિતિમાં, તેમનો સ્ક્રીન સમય મર્યાદિત કરો. તેમને આઉટડોર ગેમ્સ રમવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરો.

તેલ-મસાલાવાળી વસ્તુઓ ટાળો: તે સૌથી જરૂરી છે કે તમે તમારા બાળકના આહાર પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપો. જો તે વધુ કેલરી લેતો હોય તો તેના આહારમાંથી કેલરી ઓછી કરો. એટલે કે તેલ મસાલા અને બિસ્કીટ, ચિપ્સ, મીઠાઈ અને ચોકલેટથી દૂર રહો.