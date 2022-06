વારાણસીઃ વારાણસીની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ(Union Minister Irani on a visit to Varanasi) પૈસાની અછતને કારણે પુત્રીના લગ્ન પર ઉભી થયેલી કટોકટીથી ઘેરાયેલી વૃદ્ધ ચિંતા દેવીની સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી(Smriti Irani helped old woman) હતી. ચિંતા દેવીએ સ્મૃતિ ઈરાનીને કહ્યું કે, તેમના પતિએ દીકરીના લગ્ન માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં પૈસા જમા કરાવ્યા હતા. પોસ્ટ ઓફિસમાં થયેલા કૌભાંડને કારણે તેમના પૈસા નીકળી રહ્યા નથી. તેમજ 15 જૂને તેમની દીકરી સુમનના લગ્ન અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. જેના પર તાત્કાલિક પગલાં લઈને સ્મૃતિ ઈરાનીએ ચિંતા દેવીની ચિંતા દૂર કરી.

સ્મૃતિ ઈરાની બન્યા ગરીબોના બેલી

ચિંતા દેવીની ચિંતા કરી દૂર - બનારસ પ્રવાસના બીજા દિવસે કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાની સ્વચ્છતા અભિયાનમાં ભાગ લેવા ભીમનગર પહોંચ્યા હતા. આ બાબતની જાણ વૃદ્ધ મહિલા ચિંતા દેવીને પડી હતી. ચિંતા દેવી સ્વચ્છતા અભિયાન સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા, પરંતુ સ્મૃતિ ઈરાનીને ઓળખી શક્યા ન હતા. આ દરમિયાન સ્થળ પર હાજર પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહેશચંદ શ્રીવાસ્તવ, મહાનગર અધ્યક્ષ વિદ્યાસાગર રાય, ધારાસભ્ય સૌરભ શ્રીવાસ્તવને કહ્યું કે હું મોટી મુશ્કેલીમાં છું, મારે પ્રધાનને મળવું છે. ભાજપના નેતાઓએ વિલંબ કર્યા વિના ચિંતા દેવીને સ્મૃતિ ઈરાની સાથે મુલાકાત કરાવી હતી.

ઇરાનીએ પોસ્ટ વિભાગને આડે હાથ લિધો - સ્મૃતિ ઈરાનીને જણાવ્યું કે, તેમના પતિએ દીકરીના લગ્ન માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં પૈસા જમા કરાવ્યા હતા, પરંતુ પોસ્ટ ઓફિસમાં થયેલા કૌભાંડને કારણે પૈસા બહાર આવતા ન હતા. 15 જૂને તેમની દીકરી સુમનના લગ્ન અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમજ નાણાં ઉપાડવા વિનંતી કરી હતી. આ બાબતના સમાધાન માટે કેન્દ્રીય પ્રધાનેએ ચિંતા દેવી સાથે પોસ્ટ ઓફિસ જવાની વાત રજૂ કરી હતી. ભાજપના નેતાઓએ કહ્યું કે, આજે પોસ્ટ ઓફિસ બંધ છે. આના પર સ્મૃતિ ઈરાનીએ પ્રાદેશિક કાઉન્સિલર દિનેશ યાદવને સૂચના આપી કે પોસ્ટ ઓફિસ ખુલતાની સાથે જ ચિંતા દેવીને ત્યાં લઈ જાઓ અને પૈસા ઉપાડવામાં મદદ કરો અને જો કોઈ સમસ્યા હોય તો તે પોતે પોસ્ટ ઓફિસ આવશે.

અઘિકારીઓને કરાવ્યું કાયદાનું ભાન - કેન્દ્રીય પ્રધાનના નિર્દેશ પર, કાઉન્સિલર દિનેશ ચિંતા દેવી સાથે બપોરના સમયે પોસ્ટ ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. કાઉન્સિલરે બીજેપી મેટ્રોપોલિટન જનરલ સેક્રેટરી નવીન કપૂરને પોસ્ટલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સીપી તિવારી સાથે વાત કરવા કહ્યું હતું. જનરલ સેક્રેટરીના ફોન પર પોસ્ટલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટે અચકાતા કહ્યું કે, પૈસા ઉપાડવામાં 15 દિવસ લાગશે. આના પર જ્યારે કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ પોસ્ટલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સાથે વાત કરી હતી. કેન્દ્રીય રાજ્ય પ્રધાન (પોસ્ટ) દેવી સિંહ ચૌહાણને ફોન કરીને સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી આપી હતી.

પરિવારને તમામ રકમની કરાઇ ચૂકવણી - આ મામલાની નોંધ લેતા કેન્દ્રીય રાજ્ય પ્રધાને ટપાલ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી પર નિશાન સાધ્યું હતું. આખરે કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીની મહેનત રંગ લાવી અને ટપાલ વિભાગે ચેક બનાવી ચિંતા દેવીને આપ્યો હતો. પ્રવક્તા નવરતન રાઠીએ જણાવ્યું કે, ટપાલ વિભાગે ચિંતા દેવી અને તેની બે પુત્રીઓ નીતુ ભારતી અને કલ્પના ભારતીના નામે અનુક્રમે રૂપિયા 27,235, 1,58,960 અને 5,14,815ના ચેક આપ્યો હતો. ચેક મળતાની સાથે જ ચિંતાની 'ચિંતા' દૂર થઈ ગઈ અને કેન્દ્રીય પ્રધાનને આશીર્વાદ આપતાં કહ્યું કે, હવે મારી દીકરીના લગ્ન સરળતાથી થઈ જશે અને તેના પિતાની આત્માને શાંતિ મળશે.