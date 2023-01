હૈદરાબાદ: શનિવારે અહીં એક નિર્માણાધીન ઈમારતનો સ્લેબ તૂટી પડતાં બે કામદારોનાં (SLAB OF UNDER CONSTRUCTION BUILDING COLLAPSES )મોત થયાં હતાં અને અન્ય એક ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે આજે બિલ્ડીંગના પાંચમા માળેનો સ્લેબ શરૂઆતમાં ચોથા માળની છત પર અને ત્યારબાદ ત્રીજા માળે તૂટી પડ્યો હતો, જ્યાં બે કામદારો કાટમાળ નીચે ફસાયા હતા અને મૃત્યુ(2 WORKERS DIE in BUILDING COLLAPSES IN HYDERABAD ) પામ્યા હતા, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.

બચાવ કાર્ય હાથ ધર્યું: કુકટપલ્લી પોલીસ સ્ટેશનના એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અન્ય એક કામદાર નાની ઈજાઓ સાથે નાસી છૂટ્યો હતો, જ્યારે બે કામદારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. ગ્રેટર હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GHMC) ના ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (DRF), ફાયર વિભાગ અને પોલીસે બચાવ કાર્ય હાથ ધર્યું હતું.

બચાવ દળ આવી પહોંચ્યા: પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, ધ્વસ્ત પરિસરની બાજુમાં કાર્યરત છાત્રાલયની મહિલાઓએ સાંજે બૂમો પાડી હતી. થોડી જ વારમાં પોલીસ અને બચાવ દળ આવી પહોંચ્યા હતાં. તેઓએ કહ્યું કે બાંધકામ સાડા ત્રણ મહિના પહેલા શરૂ થયું હતું અને તે ઝડપથી પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. બિલ્ડિંગના માલિકોએ છેલ્લા બે મહિનામાં ત્રણ વખત બોરવેલ ડ્રિલિંગનું કામ કથિત રીતે કર્યું હતું.

નિયમોનું ઉલ્લંઘન: આ વિસ્તારના સ્થાનિકોએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ બિલ્ડિંગે મ્યુનિસિપલ બિલ્ડિંગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો સાથે હોસ્ટેલની આવાસ સ્થાપવા માટે પાંચ માળની ઇમારતનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. કુકટપલ્લી પોલીસે ગ્રેટર હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે મળીને તપાસ શરૂ કરી છે.