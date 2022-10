બિહાર: મુંગેર જિલ્લામાં 6 લાખ દિવા પ્રગટાવામાં આવ્યા (Six Lakh Diyas Were Lit In Munger) હતા. જિલ્લાના બરિયારપુર બ્લોકના કલ્યાણપુર ગામમાં રાજ્યની સૌથી મોટી દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી (New records every day in Bihar) હતી. આ પ્રસંગે 6 લાખ માટીના દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 6 હજાર તલનું તેલ અને 40 ક્વિન્ટલ શુદ્ધ ઘીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ભવ્ય દીપોત્સવ કાર્યક્રમમાં હજારો લોકોએ ભાગ લીધો હતો. મુંગેર જિલ્લાના કલ્યાણપુર ગામમાં ધનતેરસના દિવસે રાજ્યની સૌથી મોટી દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે એક સાથે 6 લાખ માટીના દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. કલ્યાણપુર મંદિરમાં 359 વર્ષ પહેલા સ્થાપિત મોટી દુર્ગા મહારાણી, મા દુર્ગાના એવા આશીર્વાદ આ ગામના લોકો પર રહ્યા છે કે અહીંના ગ્રામજનોએ પણ માતાની સેવામાં અવનવા કાર્યક્રમો યોજીને રાજ્ય કક્ષાએ હેડલાઇન્સ બનાવી છે.

મુંગેરમાં 6 લાખ દીવાઓ પ્રગટાવવામાં આવ્યાઃ દીપોત્સવ કાર્યક્રમની શરૂઆત મા દુર્ગાની શ્રૃંગાર પછી આરતી સાથે કરવામાં આવી હતી. જે બાદ મંત્રોચ્ચાર સાથે માતા ગંગાની મહા આરતી કરવામાં આવી હતી. આ અદ્દભુત દીપોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે લોકો દૂર-દૂરથી દુર્ગા સ્થાને પહોંચ્યા હતા. યુથ ક્લબ, કલ્યાણપુરની સાથે ગ્રામજનોએ લાખોની સંખ્યામાં દીવા પ્રગટાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ સાથે જ મંદિર પરિસરમાં દીવા સાથે અબીર, ગુલાલથી અયોધ્યા મંદિરની આકૃતિઓ આ દીપોત્સવમાં ઉમેરો કરી રહી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું ઈન્ટરનેટ દ્વારા જીવંત પ્રસારણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભાગલપુર ડીઆઈજી વિવેકાનંદ, તારાપુર ડીએસપી પંકજ કુમાર હાજર હતા.

6 લાખ માટીના દીવા પ્રગટાવીને નવો રેકોર્ડ: રાજ્યના સૌથી મોટા દીપોત્સવ કાર્યક્રમના આયોજનમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવનાર વિશ્વ વિખ્યાત હોમિયોપેથ ડૉ. નીતિશ દુબે કલ્યાણપુર યુથ ક્લબના સ્થાપક હતા. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યની સૌથી મોટી દિવાળી મુંગેર મુખ્યાલયથી 24 કિલોમીટર દૂર ગંગાના કિનારે આવેલા 10 હજારની વસ્તી ધરાવતા કલ્યાણપુર ગામમાં મનાવવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે, મોટી મા દુર્ગા મહારાણીના આશીર્વાદ અને ગ્રામજનોની આસ્થા અને આસ્થાના કારણે જ આટલો મોટો દીપોત્સવ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવાનો આ મોટો સંકલ્પ પાર પાડી શક્યો છે. આ દીપોત્સવમાં લગભગ 10 હજાર લોકોએ ભાગ લીધો હતો. ડૉ.નીતીશ દુબેએ જણાવ્યું કે તમામ 6 લાખ દીવા જિલ્લાના વિવિધ બ્લોક વિસ્તારોના કુંભારો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા.

'આ દીપોત્સવમાં આવતા લોકો પોતાની સાથે દીવો પણ લઈને આવ્યા હતા. આ પછી મંદિર પરિસરમાં ભવ્ય ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દીપોત્સવની સફળતામાં કલ્યાણપુર યુથ ક્લબના ગુલાબસિંહ, મનીષ સિન્હા, ચંદન દુબે, વિવેક દુબે, સુદામ ચૌધરી, પવન દુબે, અમિત દુબે, પ્રિયરંજન દુબે, પ્રહલાદ દુબે સહિત ગામના સેંકડો યુવાનોએ જહેમત ઉઠાવી હતી. - નીતિશ દુબે, કલ્યાણપુર યુથ ક્લબના હોમિયોપેથ ડોક્ટર કમ ફાઉન્ડર ડોક્ટર