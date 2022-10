સિવાનઃ બિહારના સિવાન જિલ્લાનું નામ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદની ધરતી પર જન્મેલા બિહારના સિવાન જિલ્લાના લાલે બ્રિટનમાં પોતાનો ધ્વજ લહેરાવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, જીરાદેઈ બ્લોકના જામાપુર ગામના રહેવાસી પ્રજ્વલ પાંડેને ભારતીય મૂળના યુકેના પીએમ ઋષિ સુનકની કોર કમિટીમાં (Prajjwal in core committee of UK PM) સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે તેમણે માત્ર જિલ્લાનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર બિહારનું નામ રોશન કર્યું છે.

16 વર્ષની ઉંમરે પાર્ટીમાં જોડાયા: ઋષિ સુનક વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર હતા, ત્યારે પ્રજ્વલને તેમની પાર્ટી દ્વારા મુખ્ય પ્રચાર ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય મૂળના બ્રિટિશ વડા પ્રધાને બ્રિટનમાં વડા પ્રધાન પદ સંભાળ્યું છે. પ્રજ્વલ ઝારખંડના પડોશી રાજ્ય બિહારના સિંદરીમાં રહે છે, પરંતુ તેનો જન્મ સિવાન જિલ્લાના જીરાદેઈ (Jiradei village of Siwan) બ્લોકના જામાપુરમાં થયો હતો. તે રાજેશ પાંડેનો પુત્ર છે. ગામમાં પણ તેની સારી પકડ છે. આજે પણ પ્રજ્વલનું તેના ગામ સાથે જોડાણ છે. માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે, પ્રજ્વલ પાંડે બ્રિટનની કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીમાં સભ્ય તરીકે જોડાયા. (Achievement of Siwan Boy Prajjwal) આ પહેલા તેઓ 2019માં યુકે યુથ પાર્લામેન્ટના ચૂંટાયેલા સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. યુવા સંસદના સભ્ય તરીકે, પ્રજ્જવલે પ્રથમ વખત યુકેની સંસદમાં ભાષણ આપ્યું (Prajjwal is member of Conservative Party).

પ્રિયજનોને ભૂલી શક્યો નથી: આ પછી ત્યાંના લોકો પણ તેના ફેન બની ગયા. બહેન પ્રાંજલ પાંડે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી MBBS કરી રહી છે. યુકેના પીએમ પ્રજ્વલ પાંડેના નજીકના મિત્રો કહે છે કે, તે શરૂઆતથી ખૂબ જ આશાસ્પદ વિદ્યાર્થી રહ્યો છે. તેમના સંબંધી વિનીત કુમાર દ્વિવેદીએ જણાવ્યું કે, આટલું ઉચ્ચ પદ સંભાળ્યા પછી પણ તેઓ જ્યારે પણ ભારત આવે છે અથવા ક્યારેક તેમના ગામ આવે છે, ત્યારે પહેલાની જેમ લોકોને મળે છે. જોકે લોકો કહે છે કે, પ્રજ્વલના ભારતીય મૂળના યુકેના વડા પ્રધાનની ટીમમાં જોડાવું એ અમારા માટે અને અમારા પ્રદેશના લોકો માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે.