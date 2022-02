બેંગ્લોર : કર્ણાટકની પ્રતિષ્ઠિત માઉન્ટ કાર્મેલ પીયુ કોલેજ નામની શાળામાં પાઘડીનો વિવાદ (Turban controversy in Karnataka) સામે આવ્યો છે. કોલેજ પ્રશાસને એક શીખ છોકરીને તેની પાઘડી (SIKH GIRL ASKED TO REMOVE TURBAN) ઉતારવા કહ્યું. આના પર વિદ્યાર્થીએ પાઘડી ઉતારવાની ના પાડી. હવે તેના માતા-પિતા આ મામલે કાયદાકીય અભિપ્રાય લેશે. હિજાબ વિવાદ પર સુનાવણી કરી રહેલી કર્ણાટક હાઈકોર્ટે 10 ફેબ્રુઆરીએ આપેલા વચગાળાના આદેશમાં શાળા અને કોલેજોમાં ધાર્મિક પ્રતીકો પહેરવા પર પ્રતિબંધ(Prohibition wearing religious symbols in colleges) લગાવી દીધો છે.

કોલેજના સત્તાવાળાઓએ શીખ વિદ્યાર્થીનીને પાઘડી ઉતારવા કહ્યું

16 ફેબ્રુઆરીના રોજ બેંગ્લોરની માઉન્ટ કાર્મેલ પીયુ કોલેજમાં એક શીખ છોકરી પાઘડી પહેરીને ક્લાસમાં પહોંચી હતી, તેના પર વર્ગની અન્ય છોકરીઓએ આ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, આ દરમિયાન માઉન્ટ કાર્મેલ પીયુ કોલેજના સત્તાવાળાઓએ એક શીખ વિદ્યાર્થીનીને હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરવા માટે તેની પાઘડી ઉતારવા કહ્યું. અધિકારીઓએ તેના પિતાને પણ આ અંગે ઈ-મેલ દ્વારા જાણ કરી હતી. આ હોવા છતાં, છોકરી તેની પાઘડી ઉતારવા માટે સંમત ન હતી. જ્યારે પીયુ એજ્યુકેશન ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જી. શ્રીરામે સોમવારે કોલેજની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે હાઈકોર્ટના આદેશ હેઠળ બે યુવતીઓને હિજાબ ઉતારવાની સૂચના આપી હતી. આ હિજાબને ટેકો આપનાર વિદ્યાર્થીનીઓએ તેની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. વાંધો ઉઠાવનાર છોકરીઓએ દલીલ કરી હતી કે જો તેઓ હિજાબ હટાવતા હોય તો અન્ય લોકોને પણ કોઈ ધાર્મિક પ્રતીક પહેરવાની છૂટ ન હોવી જોઈએ.

કોલેજોના વર્ગોમાં કોઈપણ ધાર્મિક પ્રતીક પહેરવાની મંજૂરી નથી

કોલેજના કેટલાક અન્ય વાલીઓએ પણ તેમની પુત્રીઓને હિજાબ ઉતારવા (Hijab controversy in Karnataka) માટે અટકાવવા બદલ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. હાલમાં, સત્તાવાળાઓ હવે આવી ઘટનાઓ પર નજર રાખી રહ્યા છે, કારણ કે સંવેદનશીલ મુદ્દો રાજ્યની રાજધાની તેમજ અન્ય કોલેજોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે. હાઈકોર્ટની વિશેષ બેન્ચે બુધવારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, જ્યાં સુધી મામલાનો નિકાલ ન થાય ત્યાં સુધી PU તેમજ અંડરગ્રેજ્યુએટ કોલેજોના વર્ગોમાં કોઈપણ ધાર્મિક પ્રતીક પહેરવાની મંજૂરી નથી.

સત્તાવાળાઓએ શીખ છોકરીના પિતાને પરિસ્થિતિ વિશે જાણ કરી

પાઘડીનો વિવાદ વધી જતાં, શાળાના સત્તાવાળાઓએ શીખ છોકરીના પિતાને પરિસ્થિતિ વિશે જાણ કરી. શીખ છોકરીના પરિવારે કોલેજને જાણ કરી હતી કે, તે તેની પાઘડી નહીં ઉતારે અને તેઓ આ મુદ્દે કાનૂની અભિપ્રાય લેશે. બાળકીના પિતાએ કહ્યું કે હાઈકોર્ટના આદેશમાં શીખની પાઘડી વિશે કંઈ કહેવામાં આવ્યું નથી, તેને ગેરસમજ કરવામાં આવી રહી છે. કોલેજે ક્યારેય આવો ભેદભાવ કર્યો નથી, કર્ણાટક સરકાર અને હાઈકોર્ટે આ બાબતે સ્પષ્ટ સૂચનાઓ જારી કરવી પડશે.