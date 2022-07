નવિ દિલ્હી : સિદ્ધુ મુસેવાલાની હત્યામાં દિલ્હી પોલીસને વધુ એક મોટી સફળતા(Success to police in Sidhu Musewala murder) મળી છે. પોલીસે ગોળીબારમાં સામેલ અંકિત અને તેના પાર્ટનર સચિન ભિવાનીની ધરપકડ કરી(Arrest of shooter Ankit Sirsa) છે. બંનેએ લોરેન્સ બિશ્નોઈ અને ગોલ્ડી બ્રારની ગેંગમાં કામ કર્યું હતું. પંજાબ પોલીસના ત્રણ ગણવેશ ઉપરાંત, પોલીસે તેમની પાસેથી 9 એમએમની પિસ્તોલ, એક 3 એમએમની પિસ્તોલ અને ડોંગલ્સ સાથેના બે મોબાઇલ સેટ કબજે કર્યા છે.

મૂસેવાલાની જ પહેલી હત્યા

અંકિત સિરસા પોલીસના હાથે લાગ્યો - પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર અંકિત સિરસાએ સિદ્ધુ મુસેવાલા પર નજીકથી ફાયરિંગ કર્યું હતું. અંકિત તેની કારમાં પ્રિયવ્રત ફૌજી સાથે હાજર હતો. શરૂઆતમાં અંકિત અને ફૌજી બંને સાથે ભાગી ગયા હતા. પોલીસ દ્વારા પ્રિયવ્રતની અગાઉ જ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે અન્ય આરોપી સચિન ભિવાની સિદ્ધુ મૂઝવાલા કેસના ચાર શૂટરોને આશ્રય આપવા માટે જવાબદાર હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે સચિન રાજસ્થાનના ભિવાનીમાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનું સમગ્ર કામ સંભાળતો હતો.

રાત્રે પોલીસના સિકંજામાં આવ્યો - પોલીસે બંનેની 3 જુલાઈની રાત્રે 11:05 વાગ્યે કાશ્મીરી ગેટ પાસે મહાત્મા ગાંધી માર્ગ પરથી ધરપકડ કરી હતી. તેમની પાસેથી સેડો પિસ્તોલ ઉપરાંત પંજાબ પોલીસના ત્રણ યુનિફોર્મ પણ મળી આવ્યા છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આ હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા ડઝનેક આરોપીઓને કસ્ટડીમાં લીધા છે. તે જ સમયે, ગોળીબાર કરનારા શૂટરોની મારપીટ ચાલુ છે.

શાર્પશુટર બિશ્નોઇના માણસો છે - તમામ શૂટર્સ લોરેન્સ બિશ્નોઈની નજીકના છે. તેની ધરપકડ માટે દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં પોલીસના દરોડા ચાલી રહ્યા છે. આના થોડા દિવસો પહેલા પંજાબ પોલીસે મૂસેવાલા હત્યા કેસના સંબંધમાં હરિયાણાના ફતેહાબાદમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જ્યાં અન્ય એક શંકાસ્પદ દેવેન્દ્ર ઉર્ફે કાલા ઝડપાયો હતો. તેના પર હત્યા કેસમાં બે શકમંદોને આશ્રય આપવાનો આરોપ છે. મદદગારોની પૂછપરછના આધારે પોલીસ ગોળી મારનારા શૂટરોની કડીઓ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

29 મેના રોજ હત્યા કરવામાં આવી હતી - નોંધનીય છે કે 29 મેના રોજ પંજાબના માનસા જિલ્લાના જવાહરકે ગામ પાસે સિદ્ધુ મુસેવાલાની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. કેનેડામાં બેઠેલા ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બ્રારે આ હત્યાકાંડની જવાબદારી લીધી હતી. ગોલ્ડી બ્રાર તિહાર જેલમાં બંધ કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈની ખૂબ નજીક છે. તેણે તેના મિત્ર વિકી મિદુખેડાના મોતનો બદલો લેવા માટે આ હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે ગયા વર્ષે મિદુખેડામાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. લોરેન્સ ગેંગનું માનવું હતું કે વિકી મિદુખેડાના હત્યારાઓને આશ્રય આપવા માટે સિદ્ધુ મુસેવાલા કરી રહ્યો હતો.