અમદાવાદ: આજના યુગમાં બાળકોને ડાયપર (excessive use of diapers) પહેરાવવાનું ચલણ ઘણું વધી ગયું છે. થોડા સમય પહેલા સુધી, બાળકો મુસાફરી કરતી વખતે જ ડાયપર પહેરવાની જરૂર અનુભવતા હતા, પરંતુ હવે ઘણા વાલીઓની વ્યસ્તતાને કારણે, કેટલાક કામ ટાળવાના કારણે, બાળકોને ઘરે પણ લાંબા સમય સુધી ડાયપર પહેરવું પડે છે. ડાયપર પહેરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, પરંતુ અમે તમને જણાવી દઈએ કે, ડાયપર તમારા કામને સરળ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ તેના વધુ પડતા ઉપયોગને કારણે બાળકોને (Harm to babies due to excessive use of diapers) ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.

ચેપ લાગી શકે છે: બાળકોની (Side effects of diapers in babies) ત્વચા પુખ્ત વયના લોકો કરતા ઘણી વધુ સંવેદનશીલ હોય છે. લાંબા સમય સુધી ડાયપરના ઉપયોગથી ચેપ થવાની સંભાવના રહે છે. ખરેખર, ડાયપરમાં ઘણા પ્રકારના રસાયણો હોય છે. તેની સાથે પ્લાસ્ટિકની એક પડ પણ હોય છે, જે ભીનાશ અનુભવવા દેતી નથી, પરંતુ હવાના અભાવને કારણે તે ચેપનું કારણ બની શકે છે.

બેક્ટેરિયા વધી શકે છે: લાંબા સમય સુધી ડાયપર પહેરીને બાળક ઘણી વખત ડાયપર પહેરીને શૌચાલયમાં જાય છે, પરંતુ ભીનું ન લાગવાને કારણે માતા-પિતા તેને ઝડપથી બદલતા નથી. જેના કારણે શૌચાલયમાં બેક્ટેરિયા ફૂલીફાલી શકે છે. જેના કારણે બાળકના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થઈ શકે છે.

ત્વચા પર ફોલ્લીઓ થઈ શકે છે: લાંબા સમય સુધી ડાયપર પહેરવાથી બાળકોને ત્વચા પર ફોલ્લીઓ થઈ શકે છે. જેના કારણે ત્વચા પર લાલ ચકામા, ખંજવાળ અને ત્વચા ફાટી જવા જેવી સમસ્યાઓ બાળકને થઈ શકે છે.

આ સાવચેતીઓ લો