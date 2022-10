હિમાચલ પ્રદેશ: હિમાચલ વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં દેશના પ્રથમ મતદાતા શ્યામ સરન નેગી (India first voter Shyam Saran Negi) ફરી એકવાર યુવાનો અને લોકોને જાગૃત કરવા માટે પોતાના મતનો ઉપયોગ (Shyam Saran Negi Will Vote in Himachal Election ) કરશે. પ્રથમ મતદાતા શ્યામ સરન નેગીએ કહ્યું કે તેઓ ઘરે રહે કે બૂથ પર પરંતુ તેઓ ચોક્કસ મતદાન કરશે. આ સાથે તેઓ રાજ્યના તમામ લોકોને પ્રેરણા પણ આપશે.આ સાથે જ જિલ્લા પ્રશાસને પણ આ અંગેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. ડીસી કિન્નૌર (DC Kinnaur on Shyam Saran Negi ) અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી આબિદ હુસૈન સાદીકે કહ્યું કે તેઓ ચૂંટણી માટે તૈયાર છે. તેમણે કહ્યું કે જો દેશના પ્રથમ મતદાતા 105 વર્ષીય શ્યામ સરન નેગીની તબિયત સારી હશે, તો મતદાન કેન્દ્ર પર મતદાન કર્યા બાદ તેમના માટે લાલ જાજમ પાથરવામાં આવશે. તે જ સમયે, જો તેમની તબિયત સારી નથી, તો વહીવટ તંત્ર દ્રારા તેમના મતનું મોનિટરિંગ તેમના ઘરે જ કરવામાં આવશે. તેમના મતને પ્રાથમિકતાના આધારે લેવામાં આવશે

કેવી રીતે બન્યા પ્રથમ મતદાતા: દેશમાં પહેલી લોકસભા ચૂંટણી ફેબ્રુઆરી 1952માં યોજાઈ હતી, પરંતુ કિન્નૌરમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે 25 ઓક્ટોબર 1951ના રોજ જ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ચૂંટણી સમયે શ્યામ સરન નેગી કિન્નરની મૂરંગ સ્કૂલમાં શિક્ષક હતા અને ચૂંટણીમાં ફરજ પર હતા. તેઓ મતદાન કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા. તેની ડ્યુટી શોંગથોંગથી મૂરંગ સુધીની હતી, જ્યારે તેનો મત કલ્પામાં હતો, તેથી તેણે સવારે મતદાન કર્યું અને ફરજ પર જવાની પરવાનગી માંગી. તેઓ સવારે મતદાન સ્થળે પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ મતદાન ડ્યુટી પાર્ટી સવારે 6.15 વાગ્યે પહોંચી હતી. નેગીએ વહેલા મતદાન માટે વિનંતી કરી, પાર્ટીએ રજિસ્ટર ખોલ્યું અને તેમને સ્લિપ આપી. મતદાન થતાંની સાથે જ ઈતિહાસ રચાયો અને શિક્ષક શ્યામ સરન નેગી સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મતદાર બન્યા. દેશભરના આદિવાસી વિસ્તારોમાંથી હિમાચલ પ્રદેશના કિન્નૌર વિસ્તારને પ્રથમ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે શ્યામ સરન નેગીએ કિન્નરમાં પોલિંગ ઓફિસરની જવાબદારી નિભાવવાની હતી. તે સમયે સુવિધાઓ અને સાધનોનો અભાવ હતો. તેમજ કિન્નોરનો વિસ્તાર દુર્ગમ હતો. મતપેટી ન હતી, આવી સ્થિતિમાં શ્યામ સરન નેગીએ ટીનના ડબ્બાને મતપેટીનું સ્વરૂપ આપ્યું હતું.

લોકોને મતનું મહત્વ સમજાવ્યું: તે સમયે સ્થિતિ એવી હતી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા હાજર નહોતા, તેથી શ્યામ સરન નેગીએ પ્રથમ મતદાન કર્યું હતું. આ 25 ઓક્ટોબર 1951ની વાત હતી. પોતાનો મત આપ્યા પછી, શ્યામ સરન નેગીએ આખા મહિના દરમિયાન સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારમાં ફર્યા અને લોકોને મતદાનનું મહત્વ સમજાવ્યું અને તેમને મત આપવા માટે પ્રેર્યા. તેમના પ્રયાસની દેશભરમાં પ્રશંસા થઈ હતી.

શ્યામ સરન નેગીની દેશભરમાં પ્રશંસા થઈ: શ્યામ સરનના આ પ્રયાસની દેશભરમાં પ્રશંસા થઈ. ભારતમાં લોકશાહીની મજબૂતી અને મતદાનમાં શ્યામ સરનના યોગદાન માટે તેમને ઘણી વખત સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતના ચૂંટણી પંચે તેમના પર એક ખૂબ જ ભાવનાત્મક ડોક્યુમેન્ટરી પણ તૈયાર કરી છે, જેને અત્યાર સુધીમાં યુટ્યુબ પર લાખો લોકો જોઈ ચૂક્યા છે. દરેક ચૂંટણીમાં મત આપવા આવતા નેગી ભારતીય લોકશાહીમાં વિશ્વાસનું પ્રતિક બની ગયા છે. તેમને મતદાન મથક સુધી લાવવા માટે વહીવટી અધિકારીઓ ખાસ વાહનોની વ્યવસ્થા કરે છે. આ સાથે લાલ જાજમ પણ પાથરે છે.