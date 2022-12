હૈદરાબાદ: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં (Some auspicious days to buy gold in astrology) દરેક ધાતુને એક યા બીજા ગ્રહના કારક તરીકે માનીને તેને માનવ જીવન માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવવામાં આવી છે. આ ધાતુઓ આપણી રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓ તેમજ વર્તમાન અને ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. આજે સોના અને લોખંડની ધાતુની (shubh muhurat for iron purchase) વાત કરીએ. જ્યાં સોનું સૂર્યનો કારક છે ત્યાં લોખંડનો સંબંધ શનિદેવ સાથે જણાવવામાં આવ્યો છે.

આ દિવસે ક્યારેય સોનું ન ખરીદો: જ્યાં સુધી સોનું ન ખરીદવાની વાત છે તો શનિવારે ભૂલથી પણ સોનું ન ખરીદવું જોઈએ. (Never buy gold on this day) વાસ્તવમાં સોનું સૂર્યનો કારક છે અને શનિવાર શનિદેવનો દિવસ છે. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે સૂર્ય અને શનિ વચ્ચે ઘણી દુશ્મનાવટ હોય છે, ત્યારે શનિવારે સોનું ખરીદવાથી શનિનો ક્રોધ થાય છે અને દેશવાસીઓને નુકસાન થાય છે.

સોનું ખરીદવા માટેના શુભ દિવસો: જો (Astrology) અઠવાડિયાના સારા દિવસોની વાત કરીએ તો રવિવાર અને ગુરુવાર સોનું ખરીદવા માટે સારા દિવસો કહેવાય છે. આ બે દિવસોમાં સોનું ખરીદવા પર તમને ભગવાન સૂર્યદેવની કૃપા મળે છે અને માતા લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદ પણ મળે છે. એટલા માટે જો તમે ગુરુવાર અને રવિવારે સોનું અને ચાંદી ખરીદશો તો તમને ફાયદો થશે. આમ કરવાથી તમારા પરિવારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે.

શનિવારે લોખંડ ખરીદવાનું ટાળો અને તેને ઘરે લાવો: હવે આયર્ન વિશે વાત કરીએ. લોખંડને શનિદેવનો કારક માનવામાં આવે છે અને શનિવારે લોખંડ ન ખરીદવું જોઈએ. એવું કહેવાય છે કે, શનિવારે લોખંડ ખરીદવાથી શનિદેવની ખરાબ નજર પડે છે. જો કે આ દિવસે લોખંડની વસ્તુનું દાન કરવું શુભ છે. આમ કરવાથી તે વ્યવસાયમાં નફાકારક અને વાહન અકસ્માતોથી સુરક્ષિત હોવાનું કહેવાય છે.

વિશ્વકર્માની પૂજા કરવી જોઈએ: બીજી તરફ ઘણી જગ્યાએ એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે લોખંડ શનિદેવનો કારક હોવાથી આ દિવસે લોખંડ ખરીદ્યા પછી તેને બીજે ક્યાંક રાખો અને અન્ય કોઈ દિવસે ઘરે લાવો તો લોખંડ નુકસાન કરતું નથી. જો કોઈ કારણસર શનિવારે લોખંડ ખરીદ્યું હોય તો તેને ઘરે લાવતા પહેલા વિશ્વકર્માની પૂજા કરવી જોઈએ.