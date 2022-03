મુંબઈ: AIMIM સાંસદ ઈમ્તિયાઝ જલીલના(AIMIM MP Imtiaz Jalil) કોંગ્રેસ અને NCP સાથે ગઠબંધન સંબંધિત નિવેદન બાદ બીજેપી નેતા અને પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે(Former Chief Minister Devendra Fadnavis) શિવસેના પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે. ફડણવીસે કહ્યું છે કે, તેઓ ભાજપને હરાવવા અને સત્તા માટે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે જનતા ભાજપને જ પસંદ કરશે.

જનતા ભાજપને પસંદ કરશે:શિવસેના પર કટાક્ષ કરતા ફડણવીસે કહ્યું કે, તેણે હિન્દુ હ્રદય સમ્રાટ બાળાસાહેબ ઠાકરેને બદલે બાળાસાહેબ ઠાકરેને(Balasaheb Thackeray) સ્વીકાર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે સત્તા માટે શિવસેના ગમે તે કરે પરંતુ જનતા ભાજપને જ પસંદ કરશે.

ભાજપને હરાવવાનો પ્રયાસ:દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું કે, AIMIM એ NCP સાથે(AIMIM has an alliance with the NCP) જવું જોઈએ, કારણ કે અંતે બધા એક છે. બધા સાથે મળીને ભાજપને હરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ફડણવીસે એવો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, મહારાષ્ટ્રના લોકો ભાજપને પસંદ કરશે કારણ કે, તેમને વડાપ્રધાન મોદીમાં વિશ્વાસ છે.

NCP સાથે ગઠબંધન: હકીકતમાં, AIMIM સાંસદ ઇમ્તિયાઝ જલીલે કહ્યું છે કે, તેમની પાર્ટી કોંગ્રેસ અને NCP સાથે ગઠબંધન માટે તૈયાર છે. મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાની આગેવાની હેઠળની મહા વિકાસ અઘાડી સરકારનો ભાગ છે.