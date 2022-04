શ્રીનગર: કાશ્મીરના જાણીતા કાયદાના પ્રોફેસર શેખ શૌકત હુસૈનને કાશ્મીર લો કોલેજ (Kashmir Law College)ના પ્રિન્સિપાલ પદેથી હટાવી દેવામાં આવ્યા (Dr. Showkat removed as principal) છે, જે પદ તેઓ સક્રિય સેવામાંથી નિવૃત્ત થયા પછી સંભાળતા હતા. અલગતાવાદી વિચારધારાને અનુસરવા માટે કથિત, સત્તાવાળાઓ તેના પેન્શનરી લાભો જપ્ત કરવાની વિચારણા કરી રહ્યા છે.

ભારત વિરોધી ભાષણ: સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, કોલેજ મેનેજમેન્ટ દ્વારા નવા આચાર્યની નિમણૂક કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. 2016 માં, સૈયદ અલી શાહ ગિલાની, અરુંધતિ રોય, પ્રોફેસર એસએઆર ગિલાની અને અન્યો સાથે ડૉ. શેખ શોકતે પ્રેસ ક્લબ ઑફ ઇન્ડિયા (Press club of india), નવી-દિલ્હી ખાતે – આઝાદી – ધ ઓન્લી વે (Azadi the only way)નામના સંમેલનમાં ભાગ લીધો હતો. અધિવેશનમાં ભારત વિરોધી ભાષણ (Anti national speech by Dr. Showkat) આપનાર અન્ય લોકોમાં ડૉ. શેખ શૌકત પણ હતા.

મલેશિયા યુનિવર્સિટીમાં પણ કામ કર્યું: અલી શાહ ગિલાની અને સાર ગિલાની બંને હવે નથી રહ્યા. શ્રીનગરના બરઝાલ્લાના રહેવાસી ડૉ. હુસૈન એક અગ્રણી કાયદા નિષ્ણાત છે જેમણે વિવિધ હોદ્દાઓ પર સેવા આપી હતી. તેમણે 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઘણા વર્ષો સુધી મલેશિયા યુનિવર્સિટીમાં પણ કામ કર્યું હતું. “વહીવટીતંત્રે, એવું જાણવામાં આવે છે કે, ડૉ. શેખ શૌકતના ​​પૂર્વવર્તીઓ અને ભૂતકાળની પ્રવૃત્તિઓની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.

અલગતાવાદી અને આતંકવાદી નેટવર્કના તત્વો તેમને એક ખોટા વાર્તાના નિર્માણ અને ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે કે જ્યાં સુધી કાશ્મીર ભારતનો ભાગ ન બને ત્યાં સુધી કોઈ સારું થઈ શકે નહીં અને અલગતાવાદીઓ અને તેમની સશસ્ત્ર પાંખોનું કાર્ય અને એજન્ડા કાયદેસર છે અને તેથી વિવિધ સ્વરૂપોમાં સમર્થન આપવું જરૂરી છે.

એક સ્થાનિક અખબારે સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, તે રાજ્યના પેરોલ પર હોવાને કારણે તેણે આ બધું કર્યું હતું. "એવું જાણવા મળ્યું છે કે, તેને પગાર તરીકે રૂ. 5.1 કરોડ અને વધારાના ભથ્થાં તરીકે રૂ. 3.3 કરોડ મળ્યા છે. તેને દર મહિને 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનું પેન્શન પણ મળે છે. સક્ષમ જાહેર સત્તાવાળાઓ પેન્શન-સંબંધિત કાયદાઓની સંબંધિત જોગવાઈઓ લાગુ કરવા સક્રિયપણે વિચારણા કરી રહ્યા છે જે રાજ્યને પેન્શન જપ્ત કરવા માટે અધિકૃત કરે છે.