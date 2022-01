હૈદરાબાદઃ કોંગ્રેસ સાંસદ શશિ થરૂરે ટ્વિટર પર આજે એક નવો શબ્દો (Shashi Tharoor's sarcasm on the PM Modi) જોડ્યો છે. તે છે એનોક્રેસી (Anocracy). આના માધ્યમથી શશિ થરૂરે ભાજપ સરકાર પર નિશાન (Shashi Tharoor coined a new term for PM) સાધ્યું છે. તેમણે તેની પરિભાષામાં જણાવ્યું હતું કે, એક એવું શાસન જે લોકશાહી અને નિરંકુશ શાસનની વિશેષતાઓને મળે છે, પરંતુ લઘુતમ જવાબદારી સાથે કામ કરે છે. એક એવું પ્રશાસન જે ચૂંટણીઓને મંજૂરી આપે છે, પરંતુ તે ઓછી સ્પર્ધાને સમાવવા માટે વિરોધી પક્ષો અને સંસ્થાઓ દ્વારા ઓછી સ્પર્ધા માટે મંજૂરી આપે છે. આવી સરકારને એનોક્રસી (Shashi Tharoor New English Word Anocracy) કહેવાય છે. થરૂરે કહ્યું કે, હવે તમને આ શબ્દની આદત પડી ગઈ છે. તમે Twitter પર તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

થરૂર મુશ્કેલ શબ્દભંડોળનો ઉપયોગ કરવા જાણીતા છે

થરૂર મુશ્કેલ શબ્દભંડોળનો ઉપયોગ કરવા અને તેને બનાવવા માટે (A New word for Narendra Modi is Anocracy) જાણીતા છે. અંગ્રેજી ભાષા પર તેનું સારું પ્રભુત્વ છે. તેણે આ પહેલા પણ ઘણા શબ્દો બનાવ્યા છે અને તે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ પણ થયા છે.

શશિ થરૂર શબ્દોથી મોદી સરકાર પર કરે છે પ્રહાર

આ પહેલા થરૂરે ડિસેમ્બર મહિનામાં એલોડોક્સાફોબિયા (allodoxaphobia) શબ્દને 'વર્ડ ઓફ ધ ડે' ગણાવ્યો હતો. આના માધ્યમથી તેમણે મોદી સરકાર પર જ નિશાન (Shashi Tharoor's sarcasm on the PM Modi) સાધ્યું હતું. ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આનો અર્થ એ છે કે, કોઈ પણ કારણ વગર લોકો પર રાજદ્રોહના આરોપો લાદવા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આવી સરકાર જે કોઈ કારણ વગર બીજાના અભિપ્રાયથી ડરે છે. આવા નેતૃત્વ 'એલોડોક્સાફોબિયા'થી પીડાય છે.

થરૂરે વડાપ્રધાનની દાઢી પર પણ કર્યો હતો કટાક્ષ

થરૂરે મોદી સરકાર પર પ્રહાર કરવા પોગોનોટ્રોફી અને ફારાગોનો પણ (Shashi Tharoor's sarcasm on the PM Modi) ઉપયોગ કર્યો છે. તેણે દાઢી વધારવા માટે પોગોનોટ્રોફીનો અર્થ જણાવ્યો હતો. ખરેખર પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દાઢી વધારી હતી. તેમની દાઢી રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જેવી જ હતી. મમતા બેનર્જીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દાઢી પર પણ કટાક્ષ (Mamata Banerjee's sarcasm on PM Narendra Modi) કર્યો હતો. થરૂરે આ માટે જ પોગોનોટ્રોફીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એ જ રીતે તેણે ફેરાગોનો અર્થ મૂંઝવણભર્યા મિશ્રણ તરીકે કહ્યો હતો.