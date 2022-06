રોહતક (હરિયાણા): રોહતકના સુદાન ગામની શાનન ઢાકા એનડીએમાં પ્રથમ રેન્ક મેળવનારી પ્રથમ મહિલા (NDA Batch Of Women Indian Army) છે. ભારત સરકારે ગયા વર્ષે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી છોકરીઓને એનડીએમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી (first female nda batch of india ) હતી. શાનન ના કહેવા પ્રમાણે (National Defence Academy) એનડીએની તૈયારી માટે બહુ ઓછો સમય આપવામાં (Shanan Dhaka Of Rohtak) આવ્યો હતો. 21મી નવેમ્બર 2021ના રોજ યોજાયેલી પરીક્ષાની તૈયારી માટે વિદ્યાર્થીઓને માત્ર 40 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો.

છેલ્લા 10 વર્ષના પ્રશ્નપત્રોની પ્રેક્ટિસ: શાનન છેલ્લા 10 વર્ષના પ્રશ્નપત્રોની પ્રેક્ટિસ કરીને અને તેને વારંવાર હલ કરીને પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે. વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપવા માટે અઢી કલાકનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. પરીક્ષા બાદ ઈન્ટરવ્યુ રાઉન્ડ લેવામાં આવ્યો હતો. શેનોને કહ્યું કે, તેણે પાંચ દિવસના ઇન્ટરવ્યુ સમયગાળા (first ever batch of women cadets) માટે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો હતો કારણ કે, તે પછીથી એનડીએની પ્રથમ મહિલા બેચની ટોપર તરીકે ઉભરી (NDA Topper Shanan Dhaka) આવી હતી.

પરિવારના સભ્યો પાસેથી પ્રેરણા લીધી: શાનન ને તેમના દાદા સુબેદાર ચંદ્રાબહેન ઢાકા અને પિતા નાયક સુબેદાર વિજય (first women NDA batch) કુમાર ઢાકા પાસેથી સેવાની ભાવના વારસામાં મળી હતી, જેમણે ભારતીય સેનામાં પણ સેવા આપી હતી. શાનને તેના પરિવારના સભ્યો પાસેથી પ્રેરણા લીધી અને આ રીતે સેનામાં જોડાઈ. શાનને 4 વર્ષ સુધી આર્મી સ્કૂલ રૂરકી, 3 વર્ષ જયપુર આર્મી સ્કૂલ અને 5 વર્ષ પંચકુલાની ચાંડી આર્મી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો. મહિલાઓને એનડીએમાં પ્રવેશવાની પરવાનગી મેળવતા પહેલા તેણે દિલ્હી યુનિવર્સિટીની લેડી શ્રી રામ કોલેજમાં અંડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવ્યો.

ટ્રેનિંગ એકેડમીમાંથી ટ્રેનિંગ: શાનનની મોટી બહેન જૈનન ઢાકા આર્મીમાં નર્સિંગ ઓફિસર તરીકે પોસ્ટેડ છે અને તેની નાની બહેન આશી હાલમાં પાંચમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. NDAમાં પ્રવેશ બારમા ધોરણ પછી થાય છે. પહેલા મહિલાઓ ઓફિસર રેન્ક સુધી પહોંચવા માટે સ્નાતક થયા બાદ ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ એકેડમીમાંથી ટ્રેનિંગ દ્વારા સેનામાં જોડાતી હતી.