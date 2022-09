નવી દિલ્હી: અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમી કોવિડ-19 પોઝિટિવ મળ્યા બાદ આગામી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા T20 શ્રેણીમાંથી બહાર (Mohammad Shami out of IND vs AUS series) થઈ ગયો છે. 32 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર મોહાલી પહોંચ્યો નથી, જ્યાં 20 સપ્ટેમ્બરે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સામે ત્રણ ટી20 મેચોની પ્રથમ મેચ રમાવાની છે. BCCI અને ટીમ મેનેજમેન્ટને ટીમના મોહાલીમાં આગમનની માહિતી મળી હતી. મળતી માહિતી મુજબ ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ પણ શહેરમાં પહોંચી ગઈ છે.

એક વર્ષ પછી થઈ હતી પસંદગી: ક્રિકબઝના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, શમીના સ્થાને ઉમેશ યાદવનું નામ લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે અને તેની ઉપલબ્ધતા કોવિડ-19 માટે નકારાત્મક પરીક્ષણને આધિન રહેશે. શમી માટે આ એક આંચકો છે, જેને લગભગ એક વર્ષ પછી T20 ઇન્ટરનેશનલ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તે છેલ્લે નવેમ્બર 2021માં UAEમાં T20 વર્લ્ડ કપમાં T20I રમ્યો હતો.

T-20માં નહીં લેવાનો લીધો નિર્ણય: ગયા વર્ષે UAEમાં T20 વર્લ્ડ કપ બાદથી તે આ ફોર્મેટમાં ટીમ ઇન્ડિયાની બહાર ચાલી રહ્યો હતો. એવું માનવામાં આવી રહ્યું હતું કે, પસંદગીકારોએ તેને ટી-20માં નહીં લેવાનો નિર્ણય (Mohammad Shami decided not to take T-20) લીધો હતો, પરંતુ એશિયા કપમાં યુવા બોલરોના પ્રદર્શન અને જસપ્રિત બુમરાહ,હર્ષલ પટેલ જેવા મુખ્ય બોલરોની ફિટનેસને કારણે તેને ફરીથી ટીમમાં સામેલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. .