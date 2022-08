મધ્ય પ્રદેશ : આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતું ગામ વિચારપુર શાહડોલ જિલ્લાના મુખ્ય મથકને જ અડીને આવેલું છે. એક એવું ગામ જેનું નામ સૌ પ્રથમ ફૂટબોલ તરીકે લેવાય છે, કારણ કે આ ગામના દરેક વ્યક્તિના રગે રગમાં ફૂટબોલ જોવા મળે છે(A national football player in every household in Bikapur). એટલા માટે આ એક એવું ગામ છે જ્યાં તમને દરેક ઘરમાં રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ખેલાડીઓ જોવા મળશે. આ રીતે ફૂટબોલ રમવાથી વરસાદની મોસમમાં પણ નાના બાળકોનો જુસ્સો જોવા મળે છે અને આ જ કારણ છે કે આ ગામ ફૂટબોલ તરીકે ઓળખાય(Known as the footballer s village) છે. આ ફૂટબોલ ખેલાડીઓના જુસ્સાને જોઈને તમે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો, દરરોજ સવારે કે સાંજે પ્રેક્ટિસ માટે, નર્સરીના બાળકોથી લઈને મોટાઓ સુધી, યુવાનો અહીં પ્રેક્ટિસ કરવા પહોંચે છે અને ફૂટબોલમાં પોતાની તાકાત બતાવે છે. આ વાત ચોક્કસપણે તમને આશ્ચર્યચકિત કરશે, પરંતુ નેશનલ રમ્યા બાદ પણ અહીના યુવાનો હતાશ જોવા મળે છે.

શા માટે આ ગામ 'ફૂટબોલર'ના ગામ તરીકે જાણીતું છે

દરેક બીજા ઘરમાં રાષ્ટ્રીય ખેલાડી - વિચારપુર ભલે આદિવાસી બહુમતી ધરાવતું ગામ હોય, પરંતુ આ ગામના દરેક ઘરમાં તમને ફૂટબોલનો રાષ્ટ્રીય ખેલાડી જોવા મળશે. આટલું જ નહીં, એક-બે નેશનલ રમનારાઓની વાત તો અલગ છે, અહીં એવા ઘણા ખેલાડીઓ છે જેઓ આઠથી દસ વખત રાષ્ટ્રીય સ્તરે રમી ચૂક્યા છે. જે હવે ગામની ઓળખ બની ગયા છે. અહીં ફૂટબોલમાં માત્ર છોકરાઓ જ નહીં પરંતુ છોકરીઓ પણ એટલી જ અદભૂત કામગીરી કરે છે. અહીંના છોકરાઓ જે રીતે ફૂટબોલમાં નેશનલ રમ્યા છે, તેવી જ રીતે અહીંની ઘણી છોકરીઓએ પણ ફૂટબોલમાં નેશનલમાં પોતાની તાકાત બતાવી છે.

ખેલાડીઓ કેમ છે નિરાશ - આટલા બધા દેશી ખેલાડીઓ રમ્યા બાદ પણ આ ગામના યુવા ખેલાડીઓ નિરાશ છે. જેનું કારણ બે વૃદ્ધ ખેલાડીઓ યશોદા સિંહ અને લક્ષ્મી સહિસે જણાવ્યું કે, હાલમાં, આ બંને ખેલાડીઓ આ દિવસોમાં વિચારપુરના ફૂટબોલ રમતના મેદાનમાં નાના બાળકોને ફૂટબોલની કોચિંગ આપે છે તેમજ તેઓ ફૂટબોલની ટ્રિક્સ શીખવી રહ્યા છે. યશોદા સિંહ કહે છે કે, "મેં ગ્રેજ્યુએશન સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને અત્યાર સુધી 5 થી 6 નેશનલ લેવલે ફૂટબોલ રમી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી હું બેરોજગાર છું. મને ફૂટબોલમાંથી કંઈ મળ્યું નથી, મારી પાસે માત્ર પ્રમાણપત્ર છે.

નોકરીથી વંચિત છે ખેલાડીઓ - વિચારપુર ગામમાં એક સમય હતો જ્યારે ફૂટબોલ પ્રત્યે આટલો જુસ્સો ધરાવતા ખેલાડીઓ આ રમતથી મોહભંગ થઈ જતા હતા. જ્યાં ફૂટબોલ લોકોમાં વસે છે તે ગામમાંથી ફૂટબોલ પણ લુપ્ત થવાના આરે હતો, પરંતુ પૂર્વ સરપંચ, ગ્રામજનોના પ્રયાસો અને કમિશનરની પહેલને કારણે આ ગામમાં ફરી એકવાર ફૂટબોલની રમત રમાય છે. રમતના મેદાનમાં નાના બાળકો દેખાવા લાગ્યા છે. વિચારપુર ગામના ભૂતપૂર્વ સરપંચ શીતલ સિંહે જણાવ્યું કે, અહીં લગભગ 25 બાળકો છે જેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી રમી ચૂક્યા છે. પરંતુ આ ગામમાં રહેવાને કારણે તેમને કોઈ પ્લેટફોર્મ મળ્યું ન હોવાનું જણાય છે. આ રમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એસડીએસ ગ્રુપના નામથી એક કમિટી બનાવવામાં આવી છે.

માત્ર નેશનલ રમવાથી નોકરી મળતી નથી - રમતગમત અને યુવા કલ્યાણ વિભાગ, શાહડોલના રમતગમત અધિકારી રવિન્દ્ર હરદિયા વિચારપુરના ફૂટબોલ ખેલાડીઓ વિશે કહે છે, "અહીંનું મેદાન રમતગમત અને યુવા કલ્યાણ વિભાગને તબદીલ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. જે ખેલાડીઓ પાસે છે. રાષ્ટ્રિય રીતે રમ્યા છે, તેઓ તે માપદંડમાં આવી શક્યા નથી જેથી તેઓ નોકરી મેળવી શકે. તેમને મધ્યપ્રદેશ સરકાર હેઠળ ત્યારે જ નોકરી આપવામાં આવે છે જ્યારે વિક્રમ એવોર્ડ મેળવનાર ઉત્કૃષ્ટ ખેલાડી હોય. રમતગમત યુવા કલ્યાણ વિભાગ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે આ ખેલાડી પણ પહોંચે. અહીં ફૂટબોલને પુનર્જીવિત કરવા માટે માપદંડો અને નક્કર પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે."