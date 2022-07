ગોપાલગંજઃ બિહારના ગોપાલગંજમાં વડાપ્રધાનના ડિજિટલ ઈન્ડિયાના (Digital India) સપનાને ચોરોએ તોડી પાડ્યા હતા. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ATMની (Theft In Gopalganj ATM) ચોરીની ઘટનાઓએ પોલીસને પરેશાન કરી દીધી છે. આ અંતર્ગત ગ્રામીણ વિસ્તારોના 17 ATM ( Seventeen ATM In Rural Areas Closed In Gopalganj ) બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તે જ સમયે, શહેરી વિસ્તારોમાં રોકાયેલી સરકારી બેન્કોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવાની યોજના પણ છે.

ગોપાલગંજના 17 ATM પર તાળા: એક તરફ કેન્દ્ર સરકાર ડિજિટલ ઈન્ડિયા (Digital India) માટે ઘણી મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. લોકો અને દુકાનદારોને ડિજિટલ પેમેન્ટ અંગે જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગામડે ગામડે ATM મશીન પણ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ ગોપાલગંજ જિલ્લાના ઘણા ગામોમાં લગાવવામાં આવેલા 17 ATM મશીનને ગોપાલગંજ પોલીસે બંધ કરી દીધા છે. આ સંદર્ભમાં જ્યારે સદર એસડીપીઓ સંજીવ કુમાર સાથે વાત કરવામાં આવી તો તેમણે જણાવ્યું કે, ATM મશીન વારંવાર ચોર ચોરી થઈ જાય છે, આવી ઘટનાઓ વધી હતી, જેના કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 17 ATM બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

ચોરોના નિશાના પર ATM: તમને જણાવી દઈએ કે ગોપાલગંજના થાવે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કબિલાસપુરમાં SBI ATM તોડીને લાખો રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી. આ સાથે જ બૈકુંથપુર પોલીસ સ્ટેશનના હરદિયામાં ટાટા ઈન્ડિકેશના બે ATM પણ તોડીને લાખો રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી. થવે બસ સ્ટેન્ડ પાસે SBIનું ATM તોડી રહેલા ચોરોને જોઈને તેઓ ATMમાં ​​ગેસ કટર છોડીને ભાગી ગયા હતા.

ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને પડી રહી છે પરેશાનીઃ ચોરીની આ ઘટનાઓથી પરેશાન ગોપાલગંજ એસડીપીઓએ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લગાવેલા 17 ATM બંધ કરી દીધા હતા, પરંતુ હવે સવાલ એ થાય છે કે શું ગોપાલગંજ પોલીસ ચોરીની ઘટનાઓને રોકવામાં નિષ્ફળ રહી અને ATM બંધ કરી ચોરી રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે ? આવી સ્થિતિમાં ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો નહીં પડે? કારણ કે હવે તેમને પૈસા ઉપાડવા માટે શહેરમાં જવું પડશે. જણાવી દઈએ કે, બિહારના ગોપાલગંજની વસ્તી લગભગ 32 લાખ (2022) છે, જેમાં શહેરી વસ્તી લગભગ 3 લાખ છે, જ્યારે ગ્રામીણ વસ્તી લગભગ 29 લાખ છે. આવી સ્થિતિમાં, જે વિસ્તારોમાં ATM દૂર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યાં લગભગ પાંચ લાખની વસ્તી તેનાથી પ્રભાવિત છે.