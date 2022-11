વૈશાલી(બિહાર): બિહારના વૈશાલીમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશના પ્રયાસોથી વૈશાલીમાં 1 કરોડ 85 લાખનું સૌથી મોટું સમાધાન લોક અદાલતમાં કરવામાં આવ્યું છે. (Settlement of 1 crore 85 lakh in Lok Adalat )આ સમાધાન હાજીપુર બિહેવિયરલ કોર્ટની લોક અદાલતમાં કરવામાં (Court Matter in Bihar) આવ્યું હતું. આ મામલો ચાર વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનમાં એક એન્જિનિયરના બાઇક અકસ્માતમાં મૃત્યુનો હતો. કરાર બાદ હવે વીમા કંપનીએ એક મહિનામાં રકમ ચૂકવવી પડશે. કોર્ટે પિતાના મૃત્યુના છ (Court in Bihar) મહિના પછી જન્મેલી પુત્રી (Sattelment Bihar court) માટે વિશેષ જોગવાઈ કરી છે.

રાજસ્થાનમાં થયો હતો અકસ્માતઃ રાજસ્થાનમાં ચાર વર્ષ જૂના માર્ગ અકસ્માતના કેસમાં લોક અદાલતમાં સંભવતઃ સૌથી મોટી રકમનું સમાધાન થયું છે. આ અંતર્ગત મૃતકોના આશ્રિતોને એક કરોડ 85 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. 4 વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનમાં રોડ અકસ્માતમાં એક એન્જિનિયરનું મોત થયું હતું. જેમાં મૃતકના સંબંધીઓ દ્વારા વીમા કંપની યુનિવર્સલ સોમ્પો જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ પર હાજીપુર કોર્ટ ઓફ પ્રેક્ટિસ દ્વારા નુકસાનીનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લા પ્રમુખ સત્યેન્દ્ર પાંડેના પ્રયાસોથી બંને પક્ષોની પરસ્પર સમજૂતીથી આટલી મોટી રકમનું વળતર આપવામાં આવ્યું છે.

અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી રકમ: વીમા કંપની વતી આ મામલાની તપાસ કરી રહેલા વરિષ્ઠ એડવોકેટ રાજેશ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, આ એક સમાધાન છે. માર્ગ અકસ્માતનો આ મામલો રાજસ્થાનના ભીલવાડા જિલ્લાનો છે. અહીં એક એન્જિનિયરનું રોડ અકસ્માતમાં મોત થયું હતું. તે બાઇક પરથી આવી રહ્યો હતો ત્યારે એક મોટી ટ્રક સાથે તેનો અકસ્માત થયો હતો. જેના કારણે તેનું મોત થયું હતું. એન્જિનિયરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. તે બિહારનો રહેવાસી હતો. તેઓએ સ્થાનિક કક્ષાએ હાજીપુર સિવિલ કોર્ટમાં જિલ્લા અને સેશન્સ જજ સમક્ષ કેસ દાખલ કર્યો હતો. વળતરનો તે કેસ ADJ 5માં ટ્રાયલ ચાલી રહ્યો હતો. આમાં, વીમા કંપની વતી, હું આ બાબતની તપાસ કરી રહ્યો હતો. કેસ જોયા પછી મને લાગ્યું કે લોક અદાલતમાં તેનો નિકાલ થવો જોઈએ.

સમાધાન માટે વિનંતી: એડવોકેટે કહ્યું કે મેં આ માટે જિલ્લા ન્યાયાધીશને પણ વિનંતી કરી હતી. કન્સર્ન કોર્ટને પણ વિનંતી કરી હતી. તે લોકોએ સમાધાન માટે પણ પ્રયાસો કર્યા હતા. વીમા કંપનીના દાવેદારના પરિવારના સભ્યોમાં મૃતકની પત્નીનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે મૃતકની ઉંમર ત્યારે ઘણી નાની હતી. આ અકસ્માત 30 વર્ષની ઉંમરે થયો હતો અને મૃતકના મૃત્યુ પછી એક બાળકીનો જન્મ થયો હતો. જ્યારે અકસ્માત થયો ત્યારે મૃતકની પત્ની તે સમયે ગર્ભવતી હતી. મૃતકો વ્યવસાયે એન્જિનિયર હતા જેમનો પગાર 1 લાખ 5 હજાર હતો. ચાર લોકો તેના પર નિર્ભર હતા. આ બધું જોતાં NALSA નો ચાર્ટ શું છે અને ગણતરીનું પરિબળ કયું છે. આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વાટાઘાટો શરૂ કરી. બે કરોડ 16 લાખની માંગણી હતી. અમે આખરે 1 કરોડ 85 લાખમાં સમાધાન કર્યું છે. અત્યાર સુધી લોક અદાલતમાં આટલી મોટી રકમનું સમાધાન થયું ન હતું.

"માર્ગ અકસ્માતનો આ મામલો રાજસ્થાનના ભીલવાડા જિલ્લાનો છે. અહીં માર્ગ અકસ્માતમાં એક એન્જિનિયરનું મોત થયું હતું. એન્જિનિયરનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. તે બિહારનો રહેવાસી હતો. તે લોકો સ્થાનિક સ્તરે, આ કેસ હાજીપુર સિવિલ કોર્ટમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. વળતરનો તે કેસ ADJ 5 પર ચાલી રહ્યો હતો. આમાં, હું વીમા કંપની વતી કેસ જોઈ રહ્યો હતો. કેસ જોયા પછી મને લાગ્યું કે લોકઅદાલતમાં તેનો નિકાલ થવો જોઈએ.મેં ડિસ્ટ્રિક્ટ જજને પણ વિનંતી કરી. સાથે સાથે કન્સર્ન કોર્ટને પણ વિનંતી કરી. NALSA નો ચાર્ટ અને ગણતરીના પરિબળ. આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકોએ વાટાઘાટો શરૂ કરી. બે કરોડ 16 લાખની માંગણી હતી. અત્યાર સુધી લોક અદાલતમાં આટલી મોટી રકમનું સમાધાન થયું ન હતું .-રાજેશકુમાર શુક્લા, એડવોકેટ, હાજીપુર કોર્ટ ઓફ પ્રેક્ટિસ

60 ટકા રકમ બાળકીના નામે હશે: જિલ્લા ન્યાયાધીશ સત્યેન્દ્ર પાંડેએ આ સંદર્ભમાં જણાવ્યું હતું કે, એક એન્જિનિયર હતા જેનું મૃત્યુ થયું હતું. તેના માતાપિતા, પત્ની, બાળકો ક્લેમેન્ટ હતા. યુનિવર્સલ સોમ્પો એક વીમા કંપની હતી. અમારે ઘણી મીટીંગો કરવાની હતી. ત્યારે જ એકસીડેન્ટલ કેસમાં આટલી મોટી રકમના કેસમાં સફળતા મળી છે. જેમાં આ કેસનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં અમે લોક અદાલતમાં કુલ 2 કરોડ 64 લાખની રકમની પતાવટ કરી છે. આમાં મને સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ એ છે કે ક્લેમ કેસ 2019ના કેસમાં બંને પક્ષોને રાખીને 1 કરોડ 85 લાખમાં સમાધાન થયું છે. આ દાવેદારમાં 5 વર્ષની બાળકી પણ છે, તેથી 60% રકમ તે બાળકીના નામે નક્કી કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.