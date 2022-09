પુણે: રસી ઉત્પાદક સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (SII) પાસેથી એક કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડીના કેસમાં બહાર મહત્વની બાબતો સામે (vaccine maker Serum Institute of India) આવી છે. માહિતીમાં બહાર આવ્યું (Serum Institute Fraud Case) હતું કે, છેતરપિંડીના કેસમાં આ તમામ રકમ પાંચ રાજ્યોની બેન્કોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. (Money Transferred to Banks in Five States)

પાંચ રાજ્યોમાં પૈસા ટ્રાન્સફર : સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વડા અદાર પૂનાવાલાના નામે નકલી વોટ્સએપ મેસેજ મોકલીને ઓનલાઇન છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. આ અંગે બુંદગરદન પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ બધું 7 સપ્ટેમ્બરથી 8 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓનલાઈન થયું હતું. જે રાજ્યોમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઓડિશા, કેરળ અને મધ્યપ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે. બુંડાગાર્ડન પોલીસ સ્ટેશનના વરિષ્ઠ પોલીસ નિરીક્ષક પ્રતાપ માણેકરે જણાવ્યું હતું કે, પૈસા ICCI, HDFC, SBI અને IDFC બેન્કોમાં ગયા છે.

આ રીતે કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો: પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, SII ના ડિરેક્ટર સતીશ દેશપાંડેને કથિત રીતે એક વ્યક્તિ તરફથી એક WhatsApp સંદેશ મળ્યો હતો. જેમણે પોતે અદાર પૂનાવાલા હોવાનો દાવો કરે છે અને અમુક બેંક ખાતાઓમાં હપ્તામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાની માંગ કરે છે. સીઈઓના 'સંદેશાઓ'થી ગેરમાર્ગે દોરાઈને, કંપનીના અધિકારીઓએ લગભગ રૂ. 1.01 કરોડના ઓનલાઈન ટ્રાન્સફરને અસર કરી હતી. પાછળથી તેને ખબર પડી કે તેની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે કારણ કે પૂનાવાલાએ ક્યારેય આવા મેસેજ મોકલ્યા નથી કે પૈસાની માંગણી કરી નથી.