આગ્રા: કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શશિ થરૂર(Congres leader shahsi tharoor) તેમની માતા અને બહેન સાથે શુક્રવારે આગ્રાના કિલ્લા (shahsi tharoor visited taj mahal with family) પહોંચ્યા હતા. તેમણે અકબર મહેલ, જહાંગીર મહેલ, દિવાન-એ-આમ, દીવાન-એ-ખાસની મુલાકાત લીધી હતી. એક દિવસ પહેલા તેણે તાજમહેલની મુલાકાત લીધી હતી અને તેની સુંદરતાના વખાણ કર્યા હતા.

હવે પ્રેમની નિશાની તાજમહેલની ખુબસુરતી પર ફિદા થયા શશી થરૂર

પરિવાર સાથે પહોંચ્યા તાજમહેલ: વાસ્તવમાં, સાંસદ શશિ થરૂર તેમની માતા લીલી થરૂરના 87માં જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા માટે ગુરુવારે સાંજે તેમની બહેન સાથે આગ્રા પહોંચ્યા હતા. શુક્રવારે તાજમહેલ બંધ રહે છે, આ કારણે ગુરુવારે સાંજે જ તે પરિવાર સાથે તાજમહેલ જોવા પહોંચી ગયો (Congress leader Shashi Tharoor saw the Taj Mahal) હતો. તેણે ટૂરિસ્ટ ગાઈડ પાસેથી તાજમહેલના ઈતિહાસ અને મોઝેક(History and Mosaic of tajmahal) વિશે માહિતી લીધી હતી. જ્યારે શશિ થરૂરે રોયલ ગેટથી તાજમહેલ જોયો હતો. આ પછી તેણે તાજની સુંદરતાના વખાણ કર્યા. કેટલાક પ્રવાસીઓએ શશિ થરૂર સાથે સેલ્ફી લીધી(Congress leader Shashi Tharoor saw the Taj Mahal) હતી. આ સાથે તેણે ઘણી બધી ફોટોગ્રાફી અને વીડિયોગ્રાફી કરાવી.

ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલી માહિતી લીધી

ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલી માહિતી લીધી: તે જ સમયે, શુક્રવારે તે તેની માતા અને બહેન સાથે આગ્રાના કિલ્લા પર પહોંચ્યો હતો. અહીં તેમણે કિલ્લાના ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલી માહિતી લીધી. તેની સાથે તેણે સેલ્ફી પણ લીધી હતી. આગ્રામાં હોવા છતાં તેણે મીડિયાથી અંતર રાખ્યું હતું.