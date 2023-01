ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને બંગાળના પૂર્વ રાજ્યપાલ કેશરીનાથ ત્રિપાઠીનું(SENIOR BJP LEADER KESHARI NATH TRIPATHI PASSES AWAY ) ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં રવિવારે સવારે 5 વાગ્યે 88 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. યુપી વિધાનસભાના ત્રણ વખતના સ્પીકરને ડિસેમ્બરમાં હાથમાં ફ્રેક્ચર અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ સાથે સ્થાનિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

આઈસીયુમાં દાખલ: તેમને મૌખિક સેવન અને પેશાબના આઉટપુટમાં ઘટાડો ઉપરાંત સામાન્ય નબળાઈ (He also had general weakness)પણ હતી અને તેમને આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધા બાદ, ત્રિપાઠીને (BJP LEADER KESHARI NATH TRIPATHI )ઘરે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં રવિવારે વહેલી સવારે તેમનું નિધન થયું હતું. ત્રિપાઠી બે વાર કોવિડ વાયરસથી સંક્રમિત થયા હતા અને સંજય ગાંધી પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ (SGPGIMS), લખનૌમાં લાંબી સારવાર બાદ સ્વસ્થ થયા હતા..

કેબિનેટ મંત્રી: કેશરીનાથ ત્રિપાઠી, 10 નવેમ્બર, 1934ના રોજ અલ્હાબાદમાં જન્મેલા, બિહાર, મેઘાલય અને મિઝોરમના રાજ્યપાલ તરીકે ટૂંકા ગાળા માટે વધારાનો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. તેઓ ઉત્તર પ્રદેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ પણ હતા. તેઓ છ વખત ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાના સભ્ય હતા. તેઓ 1977 થી 1979 સુધી જનતા પાર્ટીના શાસન દરમિયાન યુપીમાં સંસ્થાકીય નાણા અને વેચાણ કરના કેબિનેટ મંત્રી હતા.

અનેક પુસ્તકો લખ્યા: ત્રિપાઠી અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં વરિષ્ઠ વકીલ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. તેઓ એક લેખક અને કવિ પણ હતા અને તેમણે અનેક પુસ્તકો લખ્યા છે. તેમની મુખ્ય સાહિત્યિક કૃતિઓ 'મનોનુકૃતિ' અને 'આયુ પંખ' નામના બે કાવ્યસંગ્રહો છે. તેમના પુસ્તક 'સંચયિતા: કેશરીનાથ ત્રિપાઠી'ને ઘણી પ્રશંસા મળી.