છત્તીસગઢઃ કિસ્તારામ પીએસ સીમાના વન ક્ષેત્રમાં સુરક્ષાબળોએ (Security Forces Operation in Chhattisgarh) 6 નક્સલીઓને ઠાર માર્યા (Naxals killed in Kistaram forest area) છે. અથડામણની જગ્યાથી સુરક્ષાબળોએ મોટી સંખ્યામાં હથિયાર પણ કબજે (a large number of weapons seized) કર્યો છે.

તેલંગાણાના SPએ આપી માહિતી

તંલગાણામાં ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડેમ જિલ્લાના SP સુનીલ દત્તે આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેલંગાણા અને છત્તીસગઢના બોર્ડર વિસ્તાર કિસ્તારામ પીએસ સીમાના વન ક્ષેત્રમાં થયેલી અથડામણમાં નક્સલીઓ ઠાર મરાયા (Naxals killed in Kistaram forest area) છે.

સુરક્ષા બળોનું સંયુક્ત અભિયાન

તેમણે કહ્યું હતું કે, આ તેલંગાણા પોલીસ, છત્તીસગઢ પોલીસ અને CRPFનું સંયુક્ત અભિયાન હતું.