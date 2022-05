નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે જાહેર કરાયેલ WHOના રિપોર્ટ પર સરકાર પર પ્રહારો કર્યા છે. તે રિપોર્ટમાં WHOએ દાવો કર્યો છે કે ભારતમાં 4.7 મિલિયન કોવિડના મોત થયા (Covid deaths in India ) છે. તેના માટે ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે "વિજ્ઞાન જૂઠું બોલતું નથી, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Indias objection to use of mathematical models by WHO) બોલે છે." ગાંધીએ એવી પણ માગણી કરી હતી કે, સરકારે એવા પરિવારોને આર્થિક સહાય આપવી જોઈએ (Rahul Gandhi on WHO Covid death numbers) જેમણે તેમના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે. તમામ મૃતકોના નજીકના સંબંધીઓને 4 લાખ રૂપિયાનું ફરજિયાત વળતર આપવું જોઈએ.

4 લાખ રૂપિયાના વળતર સાથે સહાય: રાહુલે ટ્વીટ કર્યું, "કોરોના મહામારીને કારણે 47 લાખ ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા છે, જ્યારે સરકારે 4.8 લાખ લોકોના મોતનો દાવો કર્યો છે. વિજ્ઞાન જૂઠું બોલતું નથી, મોદી બોલે છે.", સરકારના દાવા પ્રમાણે વિજ્ઞાન જૂઠું બોલતું નથી. મોદીજી કરે છે." કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષે કહ્યું, "જે પરિવારોએ પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે, તેમનું સન્માન કરો, તેમને 4 લાખ રૂપિયાના વળતર સાથે સહાય કરો.

ડેટા સંગ્રહ સિસ્ટમ શંકાસ્પદ: WHOએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, 14.9 મિલિયન (1 મિલિયન = 10 લાખ) લોકો કાં તો સીધા COVID-19 થી અથવા આરોગ્ય પ્રણાલી અને સમાજ પર મહામારીની અસરને કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં 4.7 મિલિયન કોવિડ મૃત્યુ થયા છે, જે સરકારી આંકડા કરતા 10 ગણા છે અને વૈશ્વિક સ્તરે કોવિડ મૃત્યુના લગભગ ત્રીજા ભાગ છે. ભારતે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા અધિકૃત ડેટાની ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોરોનાવાયરસ રોગચાળા સાથે સંકળાયેલા વધારાના મૃત્યુના અંદાજો રજૂ કરવા માટે ગાણિતિક મોડલના ઉપયોગ સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે, ઉપયોગમાં લેવાતા મોડેલોની માન્યતા અને મજબૂતાઈ અને ડેટા સંગ્રહ સિસ્ટમ શંકાસ્પદ છે.